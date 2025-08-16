ATP-Masters Cincinnati live: Jannik Sinner vs. Terence Atmane im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Terence Atmane bestriten das erste Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnato 2025.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 20:54 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Terence Atmane treffen zum ersten Mal aufeinander

Wird Jannik Sinner nach Flavio Cobolli, Joa Fonseca, Taylor Fritz und Holger Rune das nächste prominente “Opfer” von Terence Atmane auf dessen bemerkenswertem Run in Cincinnati 2025? Oder spielt der Titelverteidiger aus Südtirol einfach zu kompakt und konstant?

Sinner hat während des laufenden Turniers ja schon einmal gegen einen französischen Linkshönder gespielt. Und gegen Adrian Mannarino durchaus seine Probleme gehabt.

Sinner vs. Atmane - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Terence Atmane gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati