ATP Masters Cincinnati: Matchbälle abgewehrt! Tiafoe nach Sieg über Rune im Finale

Frances Tiafoe ist mit einem dramatischen 4:6, 6:1 und 7:6 (4) in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen. Dort trifft er auf Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 07:08 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe steht in Cincinnati im Endspiel

Nein, dieser Halbfinalsonntag in Cincinnati war nichts für schwache Nerven. Nachdem sich zunächst Jannik Sinner gegen Alexander Zverev mit 7:6 (9), 5:7 und 7:6 (4) durchsetzen konnte, gewann Frances Tiafoe nach Abwehr von zwei Matchbällen gegen Holger Rune mit 4:6, 6:1 und 7:6 (4). Der Däne hatte im dritten Satz schon mit 5:2 geführt - und konnte beim Stand von 5:4 und Aufschlag Tiafoe zwei Chancen auf den Einzug in sein viertes 1000er-Finale nicht nutzen.

Frances Tiafoe ist damit der erste US-Amerikaner seit John Isner im Jahr 2013, der das Endspiel in Cincinnati erreichen konnte. Der letzte Sieg eines Lokalmatadors reicht sogar bis ins Jahr 2006 zurück: Damals gewann Andy Roddick. Isner hatte vor elf Jahren gegen Rafael Nadal verloren.

Sinner bleibt bis Peking die Nummer eins

Für Sinner geht es um den dritten Masters-1000-Tutel seiner Karriere. Bislang hat er im vergangenen Jahr in Toronto und vor ein paar Monaten in Miami reüssiert. Tiafoe hat in dieser Kategorie noch keine Erfolgserlebnisse zu verzeichnen.

Der Südtiroler hat mit dem Erfolg gegen Zverev seinen Status als Nummer eins bis mindestens zum Turnier in Peking gesichert. Zverev verpasste den Sprung auf Position zwei der Weltrangliste - und wird hinter Sinner, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz als Nummer vier in die US Open 2024 starten, die am kommenden Montag beginnen.

