ATP Masters Cincinnati: Musetti gewinnt Thriller, Fritz verliert einen solchen

Während Lorenzo Musetti mit einem hauchdünnen Erfolg in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen ist, ist Lokalmatador Taylor Fritz ebenso knapp gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2024, 06:32 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat seinen Olympia-Lauf auch in Cincinnati fortgesetzt

Mit der olympischen Bronzemedaille im Gepäck hat sich Lorenzo Musetti bei seinem ersten Auftritt nach den Spielen in Paris gleich zu einer Gewaltleistung aufgeschwungen. Musetti besiegte zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati Nicolas Jarry nämlich mit 4:6, 7:6 (3) und 7:6 (4). Als Belohnung darf der Italiener in Runde zwei gegen Frances Tiafoe ran, der sich zum Auftakt gegen Alejandro Davidovich Fokine behaupten konnte.

Erwischt hat es dagegen schon in Runde eins Taylor Fritz - auch er ein Bronzener aus Paris (im Doppel mit Tommy Paul). Fritz musste sich seinem Landsmann Brandon Nakashima mit 4:6, 6:4 und 6:7 (4) geschlagen geben. Besser machte es Ben Shelton, der das ebenfalls rein amerikanische Duell mit Rückkehrer Reilly Opelka mit 7:6 (3) und 7:6 (3) gewann.

Berrettini trifft heute auf Rune

Turnierfavorit Jannik Sinner steigt erst heute ins Geschehen ein. Die Nummer eins der Welt trifft im zweiten Match nach 17 Uhr MESZ auf Lokalmatador Alex Michelsen. Davor eröffnen Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas die Mittwochs-Festspiele in Cincinnati.

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz müssen erst am Donnerstag ran. Interessant könnte allerdings die Action im Stadium 3 werden. Dort trifft im zweiten Match Kitzbühel-Champion Matteo Berrettini auf den kriselnden Holger Rune. Im Anschluss nimmt sich Gael Monfils den frisch gekürten Montreal-Champion Alexei Popyrin vor.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati