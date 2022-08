ATP Masters Cincinnati: Nick Kyrgios geht gegen Talyor Fritz unter

Nick Kyrgios war in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati gegen Lokalmatador Taylor Fritz ohne jede Chance.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 22:32 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati

Das waren kurze 51 Minuten ohne wirkliche Höhepunkte zwischen Nick Kyrgios und Taylor Fritz in der zweiten Runde der Western & Southern Open in Cincinnati: Der Australier - müde oder gelangweilt, wer weiß das schon - hatte beim 6:3,-6:2-Erfolg des Lokalmatadors absolut nichts zu bestellen und wurde vom Publikum im US-Bundesstaat Ohio zum Ende der Partie mit einem Pfeifkonzert bedacht. Fritz trifft nun auf den Russen Andrey Rublev, der Fabio Fognin in drei Sätzen bezwang.

Bereits zuvor zog Jannik Sinner in die Runde der letzten 16 ein, profitierte dabei jedoch beim Stand von 7:5, 3:1 von einer Aufgabe des Serben Miomir Kecmanovic. Der Südtiroler trifft nun auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der zu Mittag (Ortszeit) den Australier Alex de Minaur mit 6:3, 6:2 aus dem Wettbewerb nahm.

Außerdem im Achtelfinale sind John Isner, der den Montreal-Finalisten Hubert Hurkacz mit 7:6 (5), 6:7 (5), 6:2 ausschaltete, Denis Shapovalov mit einem 6:3,-4:6,-6:3-Erfolg über Tommy Paul und überraschend der Lokalmatador und Wildcard-Spieler Ben Shelton. Der erst 19-Jährige aus Atlanta, Georgia, nahm die Nummer fünf Casper Ruud mit zweimal 6:3 aus dem Rennen um den Titel heraus.

Hier das Einzel-Tableau aus Cincinnati.