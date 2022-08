ATP Masters Cincinnati: Novak Djokovic zieht offiziell raus

Novak Djokovic wird auch beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati nun offiziell nicht an den Start gehen. Das wurde am Freitagnachmittag (MEZ) bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.08.2022, 17:05 Uhr

Novak Djokovic wird auch in Cincinnati nicht starten

Nächster Dämpfer für Novak Djokovic, der nach wie vor auf einen Start bei den US Open (29. August - 11. September) hofft: Wie am Freitagnachmittag (MEZ) bekannt wurde, wird der Serbe auch beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati fehlen. Aufgrund der fehlenden COVID-19-Impfung ist es dem 21-fachen Grand-Slam-Sieger nicht erlaubt, in die USA einzureisen.

Damit wird auch die Luft in Hinblick auf die US Open immer dünner. Djokovic bereitet sich zwar akribisch für ein Antreten beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres vor, ist gleichwohl aber auf eine Änderung der Einreisebestimmungen angewiesen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es zumindest: Wie Eurosport berichtete, prüfen die amerikanischen Behörden die derzeit gültigen COVID-19-Bestimmungen - darunter auch die die Einreise betreffenden.

Djokovic knapp hinter Nadal

Mit der Absenz in Cincinnati hat Novak Djokovic aufgrund der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus bereits vier ATP-Masters-1000-Events und das erste Grand Slam des Jahres, die Australian Open, verpasst. Bei den French Open musste der Serbe im Viertelfinale die Segel streichen, in Wimbledon feierte Djokovic vor wenigen Wochen Grand-Slam-Titel Nummer 21.

Damit liegt Djokovic im Rennen um die meisten Grand-Slam-Titel nur einen Titelgewinn hinter Langzeitkonkurrent Rafael Nadal, der - wenn körperlich fit - gute Chancen hat, bei den US Open in New York City den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger erneut auszubauen. Insbesondere dann nämlich, wenn dieser in den USA erst gar nicht an den Start gehen kann. Und danach sieht es gerade aus.