ATP Masters Cincinnati: Roberto Bautista Agut feiert Comeback-Sieg über Daniil Medvedev

Daniil Medvedevs Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters-1000-Event in Cincinnati ist gescheitert. Der Russe musste nach starkem ersten Satz eine bittere Drei-Satz-Niederlage gegen Roberto Bautista Agut hinnehmen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.08.2020, 21:31 Uhr

Roberto Bautista Agut feierte einen starken Comeback-Sieg gegen Daniil Medvedev

Es war eines der zahlreichen Kapitel Daniil Medvedevs Erfolgslauf aus dem Vorjahr, als der Russe bei den Western & Southern Open, dem ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati, zum Sieg stürmte. Nun, ein Jahr später, kehrte Medvedev und die gesamte Spielerscharr in New York City auf die ATP-Tour zurück - mit dem Russen als Titelverteidiger beim "Vorbereitunsturnier" auf die US Open.

Nach äußerst souveränen Auftritten in den ersten beiden Runde sollte es Medvedev im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Event mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun bekommen. Beide Spieler gelten als äußerst sichere Akteure - und stellten dies gleich in den ersten Minuten ihres Aufeinandertreffens eindrucksvoll unter Beweis. Während bereits etliche Spieler über enorm schnelle Plätze in Flushing Meadows monierten, schien dies Medvedev und Bautista Agut kaum zu stören.

Medvedev mit Traumstart

Die Spieler lieferten sich von Beginn an enorm lange Rückhand-Schlagabtäusche - den besseren Start erwischte aber eindeutig Daniil Medvedev. Der Russe retournierte bis Ende des ersten Satzes jedes einzelne Service seines Kontrahenten und konnte dementsprechend früh Nadelstiche beim Aufschlag des Spaniers setzen. Genauer gesagt bereits im zweiten Game, als der Russe Bautista Agut erstmals den Aufschlag abnahm.

Dabei sollte es zum Unmut des Spaniers aber nicht bleiben, Medvedev schaffte ein weiteres Break und machte kurze Zeit später mit 6:1 den Sack im ersten Satz zu. Auch im zweiten Druchgang hätte Medvedev den Traumstart schaffen können, hatte gleich im ersten Aufschlagspiel des Spaniers zwei Breakbälle. Diese konnte Bautista Agut aber vereiteln und ging in diesem Match erstmals in Führung.

Comeback von Bautista Agut

Das sollte die Einleitung einer Trendwende in diesem Match sein, Bautista Agut konnte wenig später gar das erste Break dieses Match schaffen und zog mit 3:1 davon. Daniil Medvedev sollte sich davon aber rein garnicht beirren lassen, postwendend gelang dem Russen das Rebreak. Der 24-Jährige konnte daraufhin mit einem weiteren Break auf 4:3 stellen, hatte die Chance, auch in Satz zwei davonzuziehen.

Diese Chance blieb aber ungenutzt, der Russe wackelte ebenfalls bei eigenem Aufschlag und Bautista Agut schaffte das Rebreak. Damit war die Wende in diesem Match endgütltig eingeleitet, der Spanier brachte seinen Aufschlag durch und konnte per Break und Traumreturn auf 1:1-Sätze stellen.

Bautista Agut erspielt sich Vorteil in Satz drei

Mit einer weiteren Wendung in dieser Achterbahnfahrt eines Tennismatchs ging es in den dritten Entscheidungsdurchgang. Daniil Medvedev feierte eines der zahlreichen Breaks in dieser Partie und ging mit 1:0 in Führung. Postwendend fand auch Bautista Agut Breakbälle vor, nutzte den dritten und stellte auf 1:1 - die Aufschlagschwäche der beiden Akteure prolongierte sich also auch in Satz drei.

Wenig später war es dann Roberto Bautista Agut, der nach einem neuerlichen Break mit zwei Games davonziehen konnte und auf 4:2 stellte. Der Spanier konnte wenig später ein weiteres Mal seinen Aufschlag durchbringen und ging mit 5:2 in Führung. Zwar kam Medvedev noch einmal auf 5:3 ran, auf das Match servierend präsentierte sich Roberto Bautista Agut aber äußerst nervenstark, wehrte zwei Breakbälle ab und machte den Comeback-Sieg perfekt.

Damit steht der Spanier doch etwas überraschend im Halbfinale. In diesem trifft Roberto Bautista Agut auf den Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff.

Hier geht´s zum Draw der Western & Southern Open.