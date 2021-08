ATP Masters Cincinnati: Russischer Paarlauf, Andy Murray unterliegt Hubert Hurkacz

Die beiden topgesetzten russischen Vertreter beim ATP-Masters-1000-Events von Cincinnati, Andrey Rublev und Daniil Medvedev, haben ihre Auftaktmatches gewonnen. Für Andy Murray ging das Turnier mit einer knappen Niederlage gegen Hubert Hurkacz hingegen zu Ende.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 21:49 Uhr

Daniil Medvedev hat seine gute Form mit nach Ohio genommen

Andy Murray spielte gegen den favorisierten Polen Hubert Hurkacz, der in diesem Jahr bereits einen ATP-Masters-1000-Titel gewinnen konnte und in Wimbledon zuletzt überraschend das Halbfinale erreichte, eine gute Partie, hatte in Durchgang eins zunächst die besseren Chancen. Der Schotte ließ Ende des Satzes jedoch zwei Satzbälle liegen. Ein Umstand, der dem ehemaligen Weltranglistenersten später zum Verhängnis wurde: Hubert Hurkacz holte sich Durchgang eins im Tiebreak.

Im zweiten Satz hielt Murray zwar über weite Strecken mit, der Veteran musste schlussendlich aber eingesehen, dass Hubert Hurkacz an diesem Tag um einige wenige Prozent stärker war. Mit 7:6 (4) und 6:3 löste Hurkacz sein Achtelfinalticket, in dem nun der Bronzemedaillengewinner aus Tokio, Pablo Carreno Busta, wartet. Der Spanier besiegte Dominik Koepfer in zwei Sätzen.

Rublev kämpft gegen Cilic

An einer Überraschung vorbeigeschrammt ist Marin Cilic, der gegen den favorisierten Russen Andrey Rublev den ersten Satz mit 7:5 gewinnen konnte. Der Weltranglistensiebente ließ sich davon aber nicht verunsichern, spielte in Satz zwei auf seinem gewohnten Niveau und glich mit 6:3 aus. Im dritten Durchgang hatte Cilic nichts mehr im Köcher, Rublev fixierte mit 6:1 den Zweitrundenerfolg.

Weitaus souverän gestaltete indes Rublevs Landsmann und die Nummer eins des Turniers, Daniil Medvedev, seine Zweitrundenbegegnung mit der US-amerikanischen Wildcard Mackenzie McDonald. Der Russe schaffte ein frühes Break, holte sich den ersten Satz schließlich mit 6:2. Auch in Durchgang zwei hatte McDonald dem Weltranglistenzweiten nichts entgegenzusetzen. Mit 6:2 und 6:2 löste Medvedev sein Achtelfinalticket. Hier trifft der Russe auf Grigor Dimitrov, der sich im bisherigen Turnierverlauf in prächtiger Spiellaune zeigte und in Runde zwei Alexander Bublik aus dem Turnier nahm.

