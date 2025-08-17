ATP Masters Cincinnati: Sinner ist 24 – und fängt sich eine Pokémon-Karte

Geburtstagskind Jannik Sinner lacht, siegt und sammelt – nicht nur Titel, sondern jetzt auch Pokémon-Karten. Die Erfolgsstory eines Südtirolers, der Tennisgeschichte schreibt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 15:15 Uhr

Wenn einem schon vor dem Halbfinale eine Pokémon-Karte überreicht wird, kann der Tag eigentlich nur gut werden. So geschehen am gestrigen Samstag in Cincinnati, wo der Franzose Terence Atmane Geburtstagskind Jannik Sinner im Spielertunnel mit einem ganz besonderen Präsent überraschte. Der Südtiroler lachte, nahm die Karte dankend an und steckte sie ein – und ein paar Stunden später hatte er auch den nächsten Finaleinzug in der Tasche.

Denn was danach kam, war typisch Sinner 2025: effizient, fokussiert, erfolgreich. Mit dem Sieg gegen Atmane steht der mittlerweile 24-Jährige im Endspiel von Cincinnati – dem Turnier, das er bereits im Vorjahr gewonnen hatte. Und er ist längst nicht mehr nur der nette Junge aus Sexten, sondern einer der komplettesten Spieler der Gegenwart. Vier Grand-Slam-Titel hat er mittlerweile gesammelt, zuletzt Wimbledon 2025, wo er mit Stil und Selbstverständnis triumphierte. Lediglich in Paris will es mit den French Open noch nicht klappen – aber was nicht ist…

Die Nummer eins seit über einem Jahr

Auch abseits der Majors läuft’s für Sinner rund. Die Masters-Trophäen purzeln inzwischen fast im Jahrestakt: Toronto 2023, Miami 2024, Shanghai 2024 und eben Cincinnati. Und dann war da noch der emotionale Sieg bei den ATP Finals 2024 in Turin – der erste große Titel vor heimischem Publikum, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich so viel bedeutete.

Seit dem 10. Juni 2024 trägt Sinner auch offiziell die Krone im Herrentennis – als Nummer 1 der Welt, durchgehend. Möglich gemacht haben das neben seinem eigenen Ehrgeiz auch seine Coaches: Der erfahrene Darren Cahill und der akribische Simone Vagnozzi formen ein Erfolgsteam, das perfekt zum ruhigen, aber zielstrebigen Südtiroler passt.

Und so sammelt Sinner weiter – Titel, Siege, Sympathiepunkte… und jetzt offenbar auch Pokémon-Karten. Man darf gespannt sein, ob im Pokalschrank demnächst ein Fach für Glurak, Pikachu und Co. freigeräumt wird.

