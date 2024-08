ATP Masters Cincinnati: Spieler, Auslosung, Spielplan, Preisgeld, TV, Livestream - alle Infos

Das Masters-1000-Turnier in Cincinnati (USA) steht an - vom 12. bis 19. August 2024. Wer spielt mit? Wie viel Preisgeld gibt es? Wer überträgt im TV und Livestream? Wir haben alle Informationen!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 14:36 Uhr

© Getty Images

Wer spielt mit in Cincinnati? Und wer fehlt?

Acht Spieler aus den ersten Zehn haben gemeldet - das erste Masters-Turnier der US-Sommerserie ist damit wie üblich stark besetzt.

Angeführt wird das Feld vom Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner vor Vorjahresfinalist Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Daniil Medvedev.

Nicht dabei ist Novak Djokovic. Der Vorjahreschamp hat seine Teilnahme abgesagt. Ohne Nennung von Gründen. Djokovic hatte sich allerdings erst Anfang Juni am Meniskus operieren lassen müssen und legte ein Blitz-Comeback hin. Dabei erreichte er das Wimbledonfinale und holte sich bei den Olympischen Spielen in Paris die ersehnte Goldmedaille. Dort aber knirschte das Knie wieder. Gut möglich, dass der Djoker noch mal Schonung braucht bis zu den US Open.

Außerdem fehlt Alex de Minaur: Der Weltranglisten-Siebte laboriert an einer Hüftverletzung.

Vor allem, dass Alexander Zverev auf der Seite von Jannik Sinner gelandet ist. Die beiden könnten ein mögliches Halbfinale ausfechten. Sollte Sinner fit sein: Der Italiener hat ebenfalls mit der Hüfte seine Probleme, was gerade erst in Montréal ersichtlich war.

Zverev spielt zu Beginn gegen den Sieger der Partie zwischen Karen Khachanov und Francisco Cerundolo.

Die Top-8-Gesetzten haben ein Freilos in Runde 1.

Ein spannendes Erstrundenduell: Stefanos Tsitsipas (als Nummer 9 am Freilos vorbeigeschrammt) trifft auf Jan-Lennard Struff.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Runde 7,9 Millionen US-Dollar werden ausgeschüttet. Der Sieger erhält einen großzügigen Scheck von 1,05 Millionen, der Finalist noch 573,000 US-Dollar. Für ein Aus in Runde 1 darf man sich mit 27,165 US-Dollar trösten.

Was ist mit Dominic Thiem?

Thiem spielt leider nicht mit in Cincy im Rahmen seiner Abschiedstour. Der Cut lag bei Platz 46, was für den Lichtenwörther nicht gereicht hätte. Auch Sebastian Ofner ist nicht dabei, auch nicht in der Qualifikation.

Wer ist Rekordsieger?

Roger Federer. Der Schweizer siegte gleich sieben Mal in Cincinnati: 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 und 2015.

Wer überträgt Cincinnati im TV und Livestream?

Hier seid ihr bei Sky am richtigen Ort. Dort ist man sowohl im TV als auch im Livestream dabei. Einen Livestream bietet zudem tennistv.com an.

Wer hat Cincinnati zuletzt gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2023 Novak Djokovic Carlos Alcaraz 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4) 2022 Borna Coric Stefanos Tsitsipas 7:6 (0), 6:2 2021 Alexander Zverev Andrey Rublev 6:2, 6:3 2020 Novak Djokovic Milos Raonic 1:6, 6:3, 6:4 2019 Daniil Medvedev David Goffin 7:6 (3), 6:4 2018 Novak Djokovic Roger Federer 6:4, 6:4 2017 Grigor Dimitrov Nick Kyrgios 6:3, 7:5 2016 Marin Cilic Andy Murray 6:4, 7:5 2015 Roger Federer Novak Djokovic 7:6 (1), 6:3 2014 Roger Federer David Ferrer 6:3, 1:6, 6:2

Zum Einzel-Draw in Cincinnati