ATP Masters Cincinnati: Tim Pütz und Michael Venus verlieren Finale

Tim Pütz hat das Doppelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati an der Seite von Michael Venus verloren. Die beiden mussten sich Rajeev Ram und Joe Salisbury in zwei engen Sätzen geschlagen geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2022, 21:10 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Michael Venus mussten sich knapp geschlagen geben

Kein Happy End für Tim Pütz und Michael Venus beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati: Der Deutsche und der Neuseeländer verloren das Finale gegen die topgesetzten Rajeev Ram und Joe Salisbury mit 6:7 (4) und 6:7 (5).

Pütz verpasste somit den zweiten 1000er-Titel seiner Karriere. Den ersten hatte er im Vorjahr an der Seite von Venus in Paris-Bercy geholt. Trotz der Finalniederlage in Cincinnati dürften die beiden voller Selbstvertrauen zu den US Open nach New York reisen.

Hier das Doppel-Tableau in Cincinnati