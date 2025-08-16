ATP-Masters Cincinnati: Zverev dominiert Shelton - jetzt wartet Alcaraz

Alexander Zverev hat im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gegen Ben Shelton überzeugend mit 6:2 und 6:2 gewonnen. In der Vorschlussrunde geht es nun gegen Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 14:04 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in das Halbfinale von Cincinnati gestürmt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev legte im letzten Viertelfinale einen Blitzstart hin, führte schnell mit 5:1. Erinnerungen wurden wach an das Endspiel von München, das der Deutsche ebenso von Beginn an dominiert hatte. Bis zum Treffen im Cincinnati-Viertelfinale 2025 hatte Zverev gegen Shelton ja alle drei Begegnungen gewonnen. Am Freitagabend gewann Zverev den ersten Satz nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 6:2.

Im zweiten Akt holte sich Zverev im dritten Spiel gleich wieder den Aufschlag von Shelton, der ja als frisch gekürter Toronto-Champion nach Cincinnati gekommen war. Zverev legte gleich wieder auf 5.2 vor - ehe Shelton noch ein letzter Spielgewinn gelang. Nach 77 Minuten Spielzeit war der erstaunlich kurze, wiewohl sehr erfolgreiche Arbeitstag von Alexander Zverev beendet.

Alcaraz gegen Rublev wieder unkonzentriert

Im Halbfinale wartet nun Carlos Alcaraz. Der Spanier, der in der laufenden Saison in Monte-Carlo und Rom schon zwei Turniere der 1000er-Serie gewonnen hat, machte sich das Leben gegen Andrey Rublev selbst schwer. Nach einem überragenden ersten Satz leitete sich Alcaraz in Durchgang zwei wieder einmal eine kleine Konzentrationslücke, die Rublev zum Ausgleich nutzte. Und in der Entscheidung konnte Alcaraz bei 5:4 nicht ausservieren. Rublev aber half im allerletzten Spiel mit einem Doppelfehler mit - sodass Alcaraz mit 6:3, 4:6 und 7:5 doch noch in die Vorschlussrunde einzog.

Im Head-to-Head mit Alcaraz führt Zverev mit 6:5, das bislang letzte Treffen gab es bei den ATP Finals im vergangenen Jahr. Zverev gewann in Turin mit 7:6 (4) und 6:4. Das wichtigere Duell der Saison 2024 war aber an Carlos Alcaraz gegangen: im Endspiel von Roland-Garros.

Das zweite Halbfinale in Cincinnati steht indes schon seit dem Donnerstag fest: Turnierfavorit und Titelverteidiger Jannik Sinner wird da auf Überraschungsmann Terence Atmane treffen. Der Franzose konnte beim bislang besten Turnier seiner Karriere neben anderen auch Taylor Fritz und im Viertelfinale Holger Rune bezwingen.

