ATP Masters Cincinnati: Zverev nach Comeback-Sieg gegen Tsitsipas im Finale!

Alexander Zverev steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincnnati im Endspiel. Der Olympiasieger von Tokio bezwang in einem Halbfinal-Thriller Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 3:6 und 7:6 (4). Zverev spielt am heutigen Sonntag (ab 22:30 Uhr live bei Sky und in unserem Live-Ticker) gegen Andrey Rublev, der erstmals gegen Daniil Medvedev gewann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2021, 03:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Cincinnati

Der Lauf von Alexander Zverev hält an. Und wie! Zverev lag gegen Stefanos Tsitsipas im zweiten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati im dritten Satz bereits mit zwei Breaks in Rückstand, holte aber ein 1:4 auf und gewann schließlich mit 6:4, 3:6 und 7:6 (4). Im Endspiel bekommt es Zverev heute mit Andrey Rublev zu tun, der im fünften Duell erstmals gegen Daniil Medvedev gewinnen konnte.

Nachdem Zverev nach gewonnenem ersten Satz der erste Aufschlag abhanden gekommen zu sein schien, war die deutsche Nummer eins am Ende wieder voll da. Nach dem ersten Re-Break im Entscheidungssatz zum 2:4 hätte er gedacht, dass er doch noch eine Chance hätte, so der gebürtige Hamburger nach dem Match. "Ich habe gefühlt, dass er keine Bombenaufschläge hinlegt und dass ich gut in die Ballwechsel gekommen bin. Es war von der Mentalität her so wie gegen Novak Djokovic bei den Olympischen Spielen." In Tokio war Zverev gegen Branchenleader Djokovic, der in Cincinnati nicht am Start ist, nach Satz- und Break-Rückstand zurückgekommen.

Zverev auf den Spuren von Becker

"Es ist eine großartige Rivalität, mit viel Feuer und Emotionen", so Zverev weiter. "Und vor den US Open wollten wir uns gegenseitig nichts schenken. Das hat das Match gezeigt. Es war ein großer Kampf." Den hatte auch Finalgegner Andrey Rublev geliefert, der sich endlich gegen Landsmann Medvedev behaupten konnte. Gegen Zverev wird Rublev die nächste Premiere brauchen: Denn auch gegen die deutsche Nummer eins hat er die ersten vier Duelle verloren.

Dass Alexander Zverev in Cincinnati im Finale steht, ist auch in anderer Hinsicht bemerkenswert: Bis zu diesem Jahr konnte der Goldmedaillen-Gewinner von Tokio kein einziges Einzel-Match beim letzten großen Turnier vor den US Open gewinnen. Zverev könnte nach Boris Becker der zweite deustche Champion in Cincinnati werden: Becker hatte sich 1985 im Endspiel glatt gegen Mats Wilander durchgesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati