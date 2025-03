ATP Masters Indian Wells: Alex de Minaur vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Alex de Minaur und Francisco Cerundolo treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 17:59 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur trifft auf Francisco Cerundolo

Alex de Minaur bekommt es nach seinem überzeugenden 6:4 und 6:0-Erfolg über Hubert Hurkacz im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells mit Francisco Cerundolo zu tun. Der Argentinier schaltete in der dritten Runde seinerseits Djokovic-Bezwinger Botic van de Zandschulp aus.

De Minaur und Cerundolo standen sich in diesem Jahr bereits einmal gegenüber. Bei den Australian Open in Melbourne gewann der Lokalmatador in vier engen Sätzen. Weitere Duelle zwischen den beiden gab es bislang nicht.

De Minaur vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alex de Minaur und Francisco Cerundolo gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Indian Wells