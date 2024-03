ATP Masters Indian Wells: Alle Infos, Favoriten, TV, Preisgeld

In dieser Woche beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Alle Infos zum Klassiker im Tennis Paradise findet Ihr hier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.03.2024, 10:14 Uhr

© Getty Images Finalist Daniil Medvedev und Champion Carlos Alcaraz in Indian Wells 2023

Wer ist in Indian Wells 2024 dabei?

Zunächst einmal Novak Djokovic. Der fünfmalige Champion im Tennis Paradise musste die letzten Ausgaben ja wegen seiner fehlenden Corona-Impfung aussetzen, jetzt greift Djokovic wieder an. Neben der damit komplett versammelten Weltspitze hat auch Rafael Nadal seine Rückkehr auf die Tour angekündigt. Zuletzt hat der spanische Matador in Brisbane aufgeschlagen.

Wer sind die Favoriten?

Da ist an erster Stelle wohl Jannik Sinner zu nennen. Der Südtiroler hat 2024 noch kein Match verloren und die Titel in Rotterdam und zuvor bei den Australian Open geholt. Titelverteidiger Carlos Alcaraz sucht nach seiner Form, hat seit Wimbledon im vergangenen Sommer kein Turnier mehr gewinnen können. Vorjahresfinalist Daniil Medvedev ist zwar ein Hartplatz-Experte, mit den Bedingungen in indian Wells aber nicht einverstanden. Also doch Novak Djokovic? Nun: Vielleicht hat auch jemand wie Casper Ruud auf dem langsamen Belag eine gute Chance.

Wer überträgt das Turnier in Indian Wells Iim TV und Livestream?

Sky überträgt alle Matches der Männer und auch der Frauen live im TV bzw. über Sky Q.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für das Hauptfeld findet am morgigen Dienstag statt.

Wie viel Preisgeld gibt es in Indian Wells zu gewinnen?

So sieht die Aufteilung des Preisgelds in Indian Wells 2024 aus (alle Angaben in US Dollar):