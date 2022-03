ATP Masters Indian Wells: Alle Infos, Spieler, Favoriten, TV

Am Donnerstag, dem 10. März 2022, beginnt in Indian Wells das erste ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres. Die Matches werden live bei Sky übertragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 10:39 Uhr

© Getty Images Das Siegerfoto von 2021: Gewinner Cameron Norrie und Finalist Nikoloz Basilashvili

Wer ist der Titelverteidiger?

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Turnier in Indian Wells im vergangenen Jahr erst im Herbst ausgetragen. Den Titel holte sich dabei einigermaßen überraschend Cameron Norrie mit einem Endspielsieg gegen Nikoloz Basilashvili.

Wer sind die Favoriten in Indian Wells 2022?

Allen voran muss wohl Rafael Nadal genannt werden. Der Spanier hat all seine 15 Matches im Tennisjahr 2022 gewonnen, beim Vorbereitungsturnier in Melbourne, bei den Australian Open und zuletzt in Acapulco jeweils den Titel geholt. Erste Herausforderer könnten der neue Weltranglisten-Erste Daniil Medvedev und Alexander Zverev sein. Auch Stefanos Tsitsipas sollte gute Chancen auf den Sieg im Tennis Paradise haben.

2022

Wer fehlt in Indian Wells?

Nicht am Start wird voraussichtlich Novak Djokovic sein, der aufgrund des fehlenden Impfschutzes nicht in Indian Wells und Miami teilnehmen darf. Auch wenn der Serbe noch auf der Entry List steht. Mit Dominic Thiem hat zudem der Gewinner von 2019 abgesagt. Auch der langzeitverletzte Roger Federer wird nicht in der kalifornischen Wüste aufschlagen.

Wer überträgt das Turnier von Indian Wells im TV und Livestream?

Das erste ATP-Masters-1000-Turnier der Saison wird traditionell vom ersten Tag an von Sky übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Das Hauptfeld für das 1000er-Turnier in Indian Wells wird am Dienstagabend MEZ ausgelost.

Hier die Sieger seit 2010

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Cameron Norrie Nikoloz Basialshvili 3:6, 6:4, 6:1 2020 nicht ausgetragen 2019 Dominic Thiem Roger Federer 3:6, 6:3, 7:5 2018 Juan Martin del Potro Roger Federer 6:4, 6:7 (8), 7:6 (2) 2017 Roger Federer Stan Wawrinka 6:4, 7:5 2016 Novak Djokovic Milos Raonic 6:2, 6:0 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:3, 6:7 (5), 6:2 2014 Novak Djokovic Roger Federer 3:6, 6:3, 7:6 (3) 2013 Rafael Nadal Juan Martin del Potro 4:6, 6:3, 6:4 2012 Roger Federer John Isner 7:6 /7), 6:3 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 4:6, 6:3, 6:2 2010 Ivan Ljubicic Andy Roddick 7:6 (3), 7:6 (5)