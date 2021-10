ATP Masters Indian Wells: Alle Infos, Spieler, Favoriten, TV, Auslosung

Am 07. Oktober beginnen die Spiele des Hauptfeldes beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Als Favoriten gehen wohl Daniil Medvedev und Alexander Zverev ins Rennen. Das Turnier wird von Sky übertragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2021, 14:07 Uhr

© Getty Images Spitzentennis vor vollen Rängen - so kennen wir Indian Wells

Indian Wells 2021: Wer spielt? Wer fehlt?

Es wird in jedem Fall einen neuen Sieger in Indian Wells geben: Denn sowohl Titelverteidiger Dominic Thiem (Sieger 2019) als auch sein Vorgänger Juan Martin del Potro werden in Kalifornien fehlen. Ebenso wie Novak Djokovic und Roger Federer, die jeweils fünf Mal in Indian Wells erfolgreich waren, und der dreimalige Champion Rafael Nadal. Damit ist erstmals seit dem Jahr 2000 keiner der Großen Drei in Indian Wells am Start.

Wer sind die Favoriten?

Hier sind in erster Linie US-Open-Champion Daniil Medvedev und Alexander Zverev zu nennen. Gute Chancen werden wohl auch Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev zuzurechnen sein. In Hinblick auf die Qualifikation für das Saisonfinale in Turin sollten auch Hubert Hurkacz und Casper Ruud mit voller Verve in den Wettbewerb gehen.

Wo kann man Indian Wells im TV und Livestream sehen?

Die Matches der Männer in Indian Wells gibt es ab Mittwoch, 07.Oktober, täglich ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Was hat die Auslosung gebracht?

Die Auslosung für das vorletzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres wird am Dienstag, 06. Oktober 2021, stattfinden.

Warum wird erst jetzt gespielt?

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das traditionsreiche Turnier in Indian Wells 2020 komplett abgesagt und in der laufenden Saison vom März-Termin in den Herbst verschoben.

Werden Zuschauer zugelassen sein?

Ja. Allerdings müssen alle Fans den Nachweis erbringen, mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft worden zu sein.