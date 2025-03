ATP Masters Indian Wells: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Das erste ATP-Masters-1000-Turnuer des Jahres steht in Indian Wells an. Hier findet Ihr alle Infos - und Sky überträgt alle Matches live und im Stream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2025, 21:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz hat die beiden letzten Turniere in Indian Wells gewonnen

Wer spielt, wer fehlt in Indian Wells 2025?

Der große Abwesende ist natürlich Jannik Sinner, der im vergangenen Jahr im Halbfinale an Carlos Alcaraz gescheitert war. Sinner darf ja erst ab dem Turnier in Rm wieder mitmachen. Ein kleines Fragezeichen gibt es auch hinter dem Start von Grigor Dimitrov, der in diesem Jahr mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat.

Wer sind die Favoriten in Indian Wells?

Carlos Alcaraz hat sowohl 2023 und 2024 im Tennis Paradise den Titel geholt. Und obwohl der Spanier zuletzt in Doha schon im Viertelfinale gescheitert ist, führt wohl auch in diesem Jahr kein Weg an ihm vorbei. An Position eins wird allerdings Alexander Zverev starten, der nach dem Einzug ins Endspiel der Australian Open zu Beginn der Saison allerdings ein wenig geschwächelt hat. Gespannt darf man natürlich auch auf Novak Djokovic sein, der in Indian Wells schon fünf Mal reüssiert hat - zuletzt allerdings vor mittlerweile neun Jahren. Und dann sollte man die Lokalfavoriten auch auf dem Zettel haben: vor allem Taylor Fritz, Ben Shelton und Tommy Paul.

Wo kann man Indian Wells live im TV und Livestream sehen?

Sky überträgt alle Top-Matches live im TV und bei WOW im Livestream.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Ergebnisse der Auslosung erfahrt Ihr hier.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld bim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells 2025 gliedert sich wie folgt auf (alle Angaben in US Dollar):

Champion 1.201.125.- Finalist 638.750.- Halbfinale 354.850.- Viertelfinale 202.000.- Achtelfinale 110.250.- 3. Runde 64.500.- 2. Runde 37.650.- 1. Runde 25.375.-

Wer hat zuletzt in Indian Wells gewonnen?

Jahr Champion Finalist Ergebnis 2024 Carlos Alcaraz (ESP) Daniil Medvedev (RUS) 7:6 (5), 6:1 2023 Carlos Alcaraz (ESP) Daniil Medvedev (RUS) 6:3, 6:2 2022 Taylor Fritz (US) Rafael Nadal (ESP) 6:3, 7:6 (5) 2021 Cameron Norrie (GBR) Nikoloz Basilashvili (GEO) 3:6, 6:4, 6:1 2020 nicht ausgetragen 2019 Dominic Thiem (AUT) Roger Federer (SUI) 3:6, 6:3, 7:5 2018 Juan Martin del Potro (ARG) Roger Federer (SUI) 6:4, 6:7 (8), 7:6 (2) 2017 Roger Federer (SUI) Stan Wawrinka (SUI) 6:4, 7:5 2016 Novak Djokovic (SRB) Milos Raonic (CAN) 6:2, 6:0