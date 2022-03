ATP Masters Indian Wells: Andy Murray unterliegt Alexander Bublik erstmals

Andy Murray ist in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells am Kasachen Alexander Bublik gescheitert. Es ist die erste Niederlage für den Schotten im dritten Aufeinandertreffen. Indes ist Oscar Otte gegen Hubert Hurkacz knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 23:04 Uhr

Alexander Bublik besiegte beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells Altmeister Andy Murray

Eigentlich hat sich beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells mit Blick auf den Draw für Andy Murray eine einigermaßen gute Chance für einen längeren Lauf bei einem der größten Turniere ergeben. Nutzen konnte diese der Schotte am Sonntagabend (MEZ) jedoch nicht: Der ehemalige Weltranglistenerste musste sich erstmals Alexander Bublik aus Kasachstan geschlagen geben, die ersten beiden Duelle mit Bublik gingen an Murray.

Der Start ins Match glückte dem ehemaligen Weltranglistenersten durchaus gut: Bei eigenem Aufschlag ließ Murray nichts zu, bei Aufschlag Bublik ließ der Schotte einige Halbchancen liegen. Die logische Konsequenz: Satz eins ging in ein Tiebreak. Dieser entpuppte sich als Krimi, Murray ließ einige Satzbälle liegen und musste Durchgang eins schließlich - nach über 16-minütiger Kurzentscheidung - mit 6:7 (9) abgeben.

Bublik mit starkem zweiten Satz

Eine Vorentscheidung in diesem Match: Bublik erwischte einen hervorragenden Start in den zweiten Satz, schaffte ein frühes Break und zog schnell auf 4:1 davon. Das ließ sich der Kasache nicht mehr nehmen - mit 7:6 (9) und 6:3 machte Bublik schließlich den Einzug in Runde drei perfekt.

Früher am Sonntag haben Andrey Rublev (mit einem Zwei-Satz-Erfolg über Dominik Koepfer), Miomir Kecmanovic (Marathon-Erfolg über Marin Cilic), John Isner und Taylor Fritz den Einzug in die Runde der letzten 32 gefeiert. Knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt ist indes Oscar Otte. Der Deutsche lag gegen die Nummer elf des Turniers, Hubert Hurkacz, in Satz drei bereits mit Break in Front, musste sich schlussendlich aber mit 3:6, 6:3 und 3:6 geschlagen geben.

