ATP Masters Indian Wells: Bärenstarker Cameron Norrie im Finale

Cameron Norrie steht nach einer weiteren beeindruckende Performance im Endspiel des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells. Der Brite besiegte Grigor Dimitrov in der Vorschlussrunde mit 6:2 und 6:4.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.10.2021, 00:09 Uhr

Cameron Norrie steht in Indian Wells im Finale

Cameron Norrie ist einer jener Spieler, die etwas unter dem Radar fliegend eine großartige Saison 2021 auf die Courts der ATP-Tour zaubern. Der Brite holte sich in dieser Spielzeit nicht nur seinen ersten Karrieretitel, nun steht der 26-Jährige auch in seinem ersten ATP-Masters-1000-Endspiel. Und das in beeindruckender Manier.

Nachdem Norrie bereits im Viertelfinale mit einem deutlichen Zwei-Satz-Erfolg über Diego Schwartzman - gegen den Argentinier gab der Brite überhaupt nur zwei Games ab - überzeugt hatte, stellte der Weltranglisten-26. auch in der Vorschlussrunde seine großartige Verfassung eindrucksvoll unter Beweis. Mit 6:2 und 6:4 ließ Norrie Grigor Dimitrov, der immerhin Daniil Medvedev aus dem Turnier geworfen hatte, keine Chance.

Im ersten Durchgang legte der Brite einen Kickstart hin, zog schnell mit Doppelbreak auf 3:0 davon, am Ausgang des ersten Satzes sollte auch ein Rebreak Dimitrovs nichts ändern. Auch der Start in Durchgang zwei glückte dem 26-Jährigen perfekt, wieder schaffte Norrie ein frühes Break. Und wieder sollte der Weltranglisten-26. dieses sicher zum Satz- und damit Matchgewinn transportieren. Im Endspiel wartet Cameron Norris nun auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Taylor Fritz und Nikoloz Basilashvili.