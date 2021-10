ATP Masters Indian Wells: Basilashvili gegen Norrie um größten Karriere-Titel

Nikoloz Basilashvili und Cameron Norrie bestreiten das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells. Für beide Spieler geht es um den größten Titel ihrer Karriere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2021, 09:10 Uhr

© Getty Images Nikoloz Basilashvili steht in Indian Wells im Endspiel

Schon vor den beiden Halbfinali beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells war klar: Es wird einen Überraschungssieger beim in den Herbst verlegten Wüstenklassiker geben. Erstmals in der Geschichte des Events hatte es kein Top-25-Spieler in die Vorschlussrunde geschafft. Und nun haben erstmals ein Georgier und ein Brite die Chance, sich den Titel im Tennis Paradise zu holen. Denn nachdem Cameron Norrie Grigor Dimitrov glatt in zwei Sätzen besiegen konnte, gelang Nikoloz Basilashvili gegen Taylor Fritz dasselbe.

Basilashvili siegte mit 7:6 (5) und 6:3 und spielt um seinen dritten Titel des Jahres nach Doha und München, für Norrie könnte es das zweite Championat 2021 nach jenem in Los Cabos geben. Ein Erfolg gegen Basilashvili würde Norrie darüber hinaus im Race to Turin wieder in aussichtsreiche Position bringen.

Norrie gewinnt einziges Treffen mit Basilashvili

Basilashvili zeigte bei seinem Treffen mit Fritz, der im Viertelfinale Alexander Zverev besiegt hatte, starke nerven: Er wehrte im ersten Durchgang drei Satzbälle seines Gegners ab, Fritz konnte von insgesamt sieben Breakchancen keine einzige nutzen. Zwei davon hatte Fritz im allerletzten Spiel des zweiten Halbfinales. Der Erfolgslauf von Basilashvili kommt umso überraschender, als dass er bei fünf der sechs 1000er-Turnieren, an denen er in der laufenden Saison teilgenommen hatte, in der ersten Runde ausgeschieden war.

Geht man nach dem einzigen bisherigen Vergleich, muss allerdings Cameron Norrie als Favorit für dieses Finale gelten. Denn der Linkshänder konnte das Match in Rotterdam Anfang des Jahres mit 6:0 und 6:3 für sich entscheiden.

