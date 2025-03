ATP Masters Indian Wells: Botic, der Riesentöter!

Novak Djokovic ist nun bereits der dritte prominente Spieler, den Botic van de Zandschulp in jüngerer Vergangenheit geschlagen hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 07:08 Uhr

© Getty Images Botic van de Zandschulp am Samstag in Indian Wells

Botic van de Zandschulp eilt ja der Ruf voraus, kein Mann mit Nerven wie aus Stahlseilen zu sein. Exemplarisch dafür steht das Endspiel des Turniers in München im Jahr 2023, das er gegen Holger Rune schon gewonnen hatte. Eigentlich. Am Ende warf der Niederländer aber alle guten Vorsätze über Bord, ließ Rune zurück ins Match und musste dem Dänen wie schon im Jahr davor zum Turniersieg gratulieren.

In den letzten neun Monaten allerdings zeigt sich van de Zandschulp von einer ganz neuen Seite. Zumindest episodisch. Da war zunächst einmal der völlig überraschende Erfolg gegen Carlos Alcaraz bei den US Open 2024. Wer sich erinnern kann: Da schlug van de Zandschulp makellos auf, parierte die Comeback-Versuche von Alcaraz mit Bravour. Eine Runde drauf zeigte „vdZ“ dann wieder ein anderes Gesicht - und ging gegen Jack Draper chancenlos unter.

Van de Zandschulp verabschiedet Nadal und schlägt Djokovic

Ein paar Monate später war van de Zandschulp aber derjenige ATP-Profi, gegen den Rafael Nadal sein letztes Match überhaupt bestreiten sollte. Das war so nicht geplant, eigentlich hätte sich Nadal gerne mit dem Davis-Cup-Titel in Málaga verabschiedet. Aber van de Zandschulp schlug den spanischen Großmeister mit 6:4 und 6:4. Den Rest erledigten die Teamkollegen.

Und nun musste also Novak Djokovic dran glauben. Van de Zandschulp war ja nur als Lucky Loser ins Hauptfeld des ersten 1000ers des Jahres gekommen, machte aber das Beste aus den Chancen, die ihm Djokovic anbot. 6:2, 3:6 und 6:1 hieß es am Ende für den Außenseiter gegen Djokovic in dessen 500. Match auf 1000er-Level.

Der Erfolg gegen den Rekord-Champion von Indian Wells war übrigens erst der dritte Matchsieg von Botic van de Zandschulp in einem Hauptfeld 2025. Den ersten hatte es gegen Abdullah Shelbayh in Doha gegeben, den zweiten eben in Runde eins im Tennis Paradise gegen Nick Kyrgios, der im zweiten Satz aufgeben musste.

