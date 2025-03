ATP Masters Indian Wells: Sensation! Novak Djokovic scheitert an Botic van de Zandschulp

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells bereits in Runde zwei ausgeschieden. Der Serbe unterlag dem niederländischen Lucky Loser Botic van de Zandschulp mit 2:6, 6:3 und 1:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 01:54 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic verlor gegen Botic van de Zandschulp

Das Favoritensterben beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells geht munter weiter. Nachdem sich am Freitag (Ortszeit) bereits Alexander Zverev und Casper Ruud aus dem Turniegeschehen verabschiedet hatten, erwischte es am Samstag den erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Novak Djokovic verlor in der zweiten Runde gegen Botic van de Zandschulp mit 2:6, 6:3 und 1:6.

Djokovic legte gegen den niederländischen Lucky Loser einen Fehlstart hin und gab den ersten Satz ohne allzu viel Gegenwehr ab. Danach fand der 24-fache Grand-Slam-Sieger, der bereits zuletzt in Doha zum Auftakt gescheitert war, aber besser in die Partie. Dementsprechend ging der zweite Durchgang mit 6:3 verdientermaßen an den Serben.

Van de Zandschulp im dritten Satz klar besser

Im Entscheidungssatz war es dann wieder van de Zandschulp, der das Geschehen diktierte. Mit zwei Breaks zum 3:1 und 5:1 sorgte der 29-Jährige für klare Verhältnisse, nach rund zwei Stunden Spielzeit durfte er über einen der größten Erfolge seiner Karriere jubeln. In der dritten Runde bekommt es der Weltranglisten-85. mit Francisco Cerundolo zu tun.

Kurz vor van de Zandschulp hatte bereits Matteo Arnaldi für eine Überraschung gesorgt. Der Italiener setzte sich gegen Andrey Ruvlev mit 6:4 und 7:5 durch. Für die ebenfalls hochgehandelten Carlos Alcaraz und Taylor Fritz lief es am Samstag hingegen nach Plan.

