ATP Masters Indian Wells: Carlos Alcaraz fixiert Traum-Halbfinale gegen Rafael Nadal

Carlos Alcaraz´ Erfolgslauf beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells hält an. In der Nacht auf Freitag (MEZ) ließ der Youngster auch Cameron Norrie keine Chance. Im Halbfinale wartet nun Rafael Nadal.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 06:45 Uhr

Carlos Alcaraz steht in Indian Wells im Halbfinale

Spanische Festspiele an diesem Donnerstag beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells. Während zunächst Rafael Nadal den Generalangriff von Nick Kyrgios - der den Spanier in der Runde der letzten Acht über die volle Distanz zwang - abzuwehren vermochte, löste auch Landsmann Carlos Alcaraz in den frühen Morgenstunden (MEZ) sein Ticket für die Vorschlussrunde.

Der erst 18-Jährige prolongierte gegen Cameron Norrie aus Großbritannien einen sensationellen Erfolgslauf im Kalenderjahr 2022: Alcaraz musste bislang erst ein Match verloren geben (bei den Australian Open gegen Matteo Berrettini im Tiebreak des fünften Satzes), auf der Haben-Seite wiederum stehen elf Siege. Und der Titelgewinn beim ATP-500-Event von Rio de Janeiro.

Alcaraz nun gegen Nadal

Gegen Titelverteidiger Cameron Norrie in Indian Wells ließ Alcaraz - der im gesamten Turnierverlauf noch ohne Satzverlust ist - zu keinem Zeitpunkt wirklich etwas anbrennen. Durchgang eins entschied der Spanier mit einem späten Break zum 6:4 für sich, in Satz zwei reichte dem 18-Jährigen ein Break Mitte des Satzes zum ungefährdeten 6:4 und 6:3-Erfolg.

Im Halbfinale wartet nun also die zur Stunde wohl größte Herausforderung im Herren-Tennis auf den Youngster: Rafael Nadal. Dieser ist im Kalenderjahr 2022 noch ungeschlagen, hat bereits drei Titel - darunter Grand-Slam-Titel Nummer 21 in Down Under - gewinnen können. In Indian Wells jedoch hat der Altmeister bislang weitaus härter zu kämpfen gehabt als Jungspund Alcaraz.

Hier geht´s zum Draw von Indian Wells!