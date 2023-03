ATP Masters Indian Wells: Carlos Alcaraz - Nur John McEnroe war schneller dreistellig

Carlos Alcaraz hat mit seinem Drittrunden-Sieg gegen Tallon Griekspoor beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells einen Meilenstein erreicht. Und zwar schneller als beinahe alle anderen Spieler in der Geschichte der ATP.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 08:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz am Montagabend in Indian Wells

Wer sich in der Gesellschaft dieser Namen nicht nur befindet, sondern die Liste in einer Hinsicht gar anführt, der hat es im Tennissport geschafft: John McEnroe, Andre Agassi, Rafael Nadal, Mats Wilander, Jimmy Connors - und jetzt auch Carlos Alcaraz. Das sind jene ATP-Profis, die am wenigsten Matches benötigt haben, um 100 Siege auf der Tour einzufahren.

Und beinahe hätte Alcaraz sogar die Führung in dieser Liste übernommen. Dann nämlich, wenn der Spanier auch das Endspiel von Rio des Janeiro gegen Cameron Norrie gewonnen hätte. Und eben seinen ersten Auftritt in Indian Wells gegen Thanasi Kokkinakis. So ist es ein Match mehr geworden. 132 Anläufe für 100 Siege - da war tatsächlich nur John McEnroe um eine Nuance schneller.

Den nächsten Hunderter kann Alcaraz schon heute Nacht starten. Da geht es gegen Jack Draper. Mit dem Briten hatte Alcaraz im vergangenen Herbst in Basel einige Probleme, gewann knapp in drei Sätzen. Allerdings unter völlig anderen Umständen: Die Bedingungen in der Halle von Basel sind mit jenen im Freien in Indian Wells nicht zu vergleichen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells