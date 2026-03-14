ATP Masters Indian Wells: Die unglaublichen Tennis-Cousins stehen vor dem 1000er-Coup

Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech sind ziemlich überraschend ins Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Und sollten dort gute Chancen haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 06:36 Uhr

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© Getty Images Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech stehen in Indian Wells im Endspiel

Nun kann man nicht sagen, dass der Erfolg von Valentin Vacherot beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai im vergangenen Herbst keine Eintagsfliege gewesen ist, sollte der Monegasse gemeinsam mit Cousin Arthur Rinderknech (den er damals im Endspiel besiegen konnte) nun den Doppel-Wettbewerb beim 1000er in Indian Wells holen. Aber bemerkenswert wäre es allemal: Denn weder Rinderknech noch Vacherot gelten als Doppel-Spezialisten.

Nach dem 7:5, 6:7 (3) und 10:5 gegen Yuki Bhambri und Andre Göransson stehen die beiden nun aber im Endspiel im Tennis Paradise. Und treffen dort auf ein anderes unbesetztes Paar: nämlich Guido Andreozzi und Manuel Guinard, die ihrerseits die Turnierfavoriten Marcel Granollers und Horacio Zeballos bezwingen konnten.

Davor war dem Italiener und dem Franzosen schon ein Sieg gegen die Nummer vier des Turniers, Neal Skupski und Christian Harrison, gelungen. Vacherot und Rinderknech wiederum hatten in Runde zwei das „griechische“ Paar Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas aus dem Tableau gekegelt.

Hier das Doppel-Tableau in Indian Wells



