ATP Masters Indian Wells: Diego Schwartzman und Casper Ruud mühen sich ins Achtelfinale

Diego Schwartzman und Casper Ruud haben am Montag den Sprung ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells geschafft. Arbeiten mussten dafür aber beide einigermaßen hart.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.10.2021, 23:02 Uhr

Diego Schwartzman steht in Indian Wells im Achtelfinale

Diego Schwartzman leistete sich im ersten Durchgang in seinem Drittrunden-Duell mit Dan Evans einen gewaltigen Selbstfaller. Der Argentinier hatte in Durchgang eins bereits mit 5:2 in Front gelegen, leistete sich dann aber ein fürchterliches Aufschlagspiel und musste nach fünf verlorenen Games in Serie den Satz mit 5:7 abgeben. Der Weltranglisten-15. steckte dies aber gut weg, schaffte mit 6:4 den Satzausgleich. Und war im Entscheidungssatz nun der klar bessere Mann - schlussendlich verteilte der 29-Jährige sogar die Höchststrafe und löste sein Achtelfinalticket.

Ebenfalls den Sprung in die Runde der letzten 16 schaffte am Montag Casper Ruud, die Nummer neun des Turniers. Der Norweger bekam es in Runde drei mit dem Südafrikaner Lloyd Harris zu tun, der eine äußerst starke Saison 2021 gespielt hat. Und der im ersten Durchgang auch die besseren Antworten parat hatte, schließlich im Tiebreak mit 7:4 auf 1:0-Sätze stellen konnte. Ruud aber fightete sich stark zurück, holte sich den zweiten Durchgang mit 6:4 und schaffte auch in Satz drei ein frühes Break. Die Vorentscheidung in dieser Partie: Ruud siegte schließlich mit 6:7 (4), 6:4 und 6:4.