ATP Masters Indian Wells: Dominic Thiem unterliegt Adrian Mannarino in Runde eins

Dominic Thiem ist nach einem 6:4, 4:6 und 6:7 (5) gegen Adrian Mannarino beim ATP-Masters-1000-Turnier von Indian Wells ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 06:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist in Indian Wells ausgeschieden

Am Ende wurde es doch kein guter Auftakt für Dominic Thiem in Indian Wells. Der Champion von 2019, der seit seinem Finaltriumph gegen Roger Federer vor vier Jahren kein Match mehr im Tennis Paradise bestritten hat, schied in Runde eins gegen den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:4, 4:6 und 6:7 (5) aus. Dabei befand sich Thiem lange auf der Siegerstraße.

Thiem musste im ersten Match der Night Session im Stadium 2 zwar gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben, ließ sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen. Verlief der erste Satz noch recht eng, so gab ein frühes Break im zweiten Akt schnell die Richtung vor, in die dieses Match verlaufen könnte. Allerdings schaffte Mannarino im siebten Spiel das Rebreak zum 3:4. In dieser Phase konnte Thiem zwar auf die Unterstützung des Publikums zählen, das sich mehrheitlich auf die Seite des US-Open-Siegers von 2020 geschlagen hatte. Was aber nicht verhinderte, dass Mannarino fünf Spiele in Folge gewann und den Satzausgleich schaffte.

Thiem führt auch im Tiebreak

Der Entscheidungssatz begann für Dominic Thiem haarig: Gleich im ersten Aufschlagsspiel musste er ein 0:30 abwehren, bei einer Vorhand streichelte der Ball gerade noch die Linie. Duglas Cordero, neuerdings wieder in der Box des Österreichers, musste als Motovator alles geben.Wenige Augenblicke später schaffte Mannarino aber tatsächlich das Break zum 2:1. Thiem erarbeitete sich umgehend Chancen zum Comeback, konnte diese aber nicht nutzen.

Aber Adrian Mannarino war dann doch auch in Geberlaune, ermöglichte Thiem mit drei Vorhandfehlern das Comeback zum 4:4. Das Momentum lag nun plötzlich wieder bei Dominic Thiem. Dennoch musste ein Tiebreak entscheiden. Thiem erwischte den besseren Start, Mannarino glich zum 2:2 aus, die Seiten wurden bei 4:2 für Thiem gewechselt. Mannarino gab nicht auf,kam noch einmal auf 5:5 heran. Und hatte nach 2:42 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball. Den er mit einem Vorhandfehler von Thiem auch nutzte.

