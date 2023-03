ATP Masters Indian Wells: Felix Auger-Aliassime - der sechste Matchball sitzt

Felix Auger-Aliassime hat sich mit einem knappen Zweisatz-Sieg über Francisco Cerundolo ins Achtelfinale des Masters-Turniers in Indian Wells gequält.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2023, 21:53 Uhr

Felix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime kommt nach seinem starken Saisonendspurt 2022 in dieser Saison nur langsam in Schwung, beim Masters-Turnier in Indian Wells steht er nun im Achtelfinale. Nicht ohne Probleme: Gegen Francisco Cerundolo siegte er mit 7:5, 6:4, musste dabei im ersten Durchgang eine Kinnverletzung (zugezogen mit dem eigenen Racket) wegstecken - und in Satz zwei beinahe noch mal die Ehrenrunde drehen, nachdem er bereits mit Doppelbreak geführt hatte, der Argentinier aber noch mal Chancen zum 5:5-Ausgleich hatte.

Am Ende machte "FAA" aber den Sack zu, mit dem sechsten (!) Matchball. Gegner nun: Tommy Paul, zuletzt Finalist in Acapulco. Der US-Amerikaner schlug Hubert Hurkacz mit 4:6, 6:2 und 6:4 und feierte seinen 14 Sieg in diesem Jahr bei nur 3 Niederlagen.

Paul hatte es bei den Australian Open bis ins Halbfinale geschafft.

Später noch am Start beim Turnier in der kalifornischen Wüste: Stan Wawrinka (gegen Holger Rune), Titelverteidiger Taylor Fritz (gegen Sebastian Baez) und der topgesetzte Carlos Alcaraz (gegen Tallon Griekspoor).

