ATP Masters Indian Wells: Finale! Bärenstarker Rafael Nadal stoppt Carlos Alcaraz und bleibt 2022 weiterhin ungeschlagen

Rafael Nadal bleibt 2022 weiterhin ohne Niederlage! In einem über weite Strecken sehenswerten Match behielt der Spanier gegen Carlos Alcaraz mit 6:4 und 4:6 und 6:3 die Oberhand und erreichte auch in Indian Wells das Finale. Dort wartet am Sonntag Taylor Fritz.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 02:59 Uhr

Rafael Nadal besiegte in Indian Wells auch Youngster Carlos Alcaraz

Mit weniger Respekt als Carlos Alcaraz hätte man wohl kaum in dieses, bislang größte Halbfinale für den 18-Jährigen starten können: Der Spanier legte sensationell los, ließ dem Aufschläger Nadal keine Luft zum Atmen und fixierte mit einem sehenswerten Rückhand-cross-Schuss das erste Break der Partie. Rafael Nadal zeigte sich davon unbeeindruckt, fand im folgenden Spiel langsam, aber sicher ins Match – Alcaraz konnte aber gleich vier Breakbälle mit teils großartigen Varianten – mal Serve-and-Volley, mal Stoppball, mal Vorhandschuss – ab.

Der Eindruck blieb bestehen: Nadal hatte nun weitaus besser in die Partie gefunden. Der Spanier brachte in der Folge seinen Aufschlag durch, schaffte zu 15 das Rebreak und ging – erneut mit einem starken Aufschlagspiel – erstmals in diesem Match mit 3:2 in Front. Wenngleich Alcaraz weiterhin auf einem hohen Niveau agierte, sich dabei aber phasenweise etwas zu viele Fehler leistete, agierte Nadal mit exakt jener Abgebrühtheit, die einen 21-fachen Grand-Slam-Sieger nun einfach ausmacht. Die Folge: Nadal gelang auch im folgenden Game das Break – und damit der vierte Spielgewinn in Serie.

Nadal mit starkem Finish

Ein Break, das nicht von langer Dauer sein sollte. Nadal leistete sich nun nach langer Zeit wieder einige kleine Unkonzentriertheiten, Alcaraz kam etwas aus dem Nichts zu einem Breakball, den der 18-Jährige mit starker Defensivarbeit auch zu nutzen wusste – 4:3. Nadal wiederum hatte direkt im Anschluss vier Gelegenheiten auf ein weiteres Break, diesmal konnte der 18-Jährige diese jedoch allesamt vereiteln.

Der Youngster hatte gegen Ende des ersten Satzes aber sichtlich Probleme, insbesondere, als Nadal beim Stand von 5:4 zu gleich drei Break- und damit Satzbällen am Stück kam. Erneut konnte Alcaraz diese zwar vereiteln, Nadal hatte sich aber festgebissen, erspielte sich weitere Satzbälle und konnte Nummer fünf schlussendlich zum 6:4-Satzgewinn verwandeln. In Summe erspielte sich der Spanier in Durchgang eins gleich 17 Breakbälle, konnte davon jedoch lediglich drei verwerten.

Windschlacht in Satz zwei

Zum Start in den zweiten Satz plätscherte das Geschehen etwas dahin, beide Spieler hatten in ihren Aufschlagspielen kaum Probleme. Bis zum Stand von 2:2: Rafael Nadal leistete sich ein katastrophales Aufschlagspiel - Alcaraz bestrafte das stark und holte sich das erste Break in Durchgang zwei. Auch dieses sollte - bei immer stärker werdendem Wind - nicht lange halten, Nadal holte sich postwendend das Rebreak zum 3:3.

Diese Serie an Break sollte auch im folgenden Aufschlagspiel nicht abreißen. Nun war es an Alcaraz, neuerlich mit Break in Führung zu gehen. Das Spiel wurde nun weitgehend vom böenartigen Wind beeinflusst, an das Niveau der Anfangsphase kamen beide Spieler jedenfalls bei weitem nicht mehr heran. Die Orgie an Breaks ging indes munter weiter: Mit einem neuerlichen Break gelang Nadal der Ausgleich zum 4:4.

Carlos Alcaraz kontert stark

Das Spiel entwickelte sich immer mehr zum Kampf, zumal in Sachen Wind keine Besserung in Sicht schien. Im neunten Game des zweiten Durchgangs lieferten sich Nadal und Alcaraz einen aufopferungsvollen Schlagabtausch - nach über 19 Minuten verwandelte Alcaraz seinen siebenten Breakball zum 5:4. Ein Vorsprung, den der Teenager dank eines starken Aufschlagspiels zum Satzgewinn transportieren konnte. Nach rund einer Stunde und 15 Minuten Spielzeit in Durchgang zwei stellte der 18-Jährige auf 1:1-Sätze.

Zum Start in den dritten Satz schien sich der Wind etwas zu bessern, das Niveau jedenfalls nahm schlagartig zu. Insbesondere bei eigenem Aufschlag agierten Nadal und Alcaraz nun gesicherter, nach vier Games ohne Break stand es 2:2. Was folgte, war ein sensationelles, hart umkämpftes Aufschlagspiel - mit dem besseren Ende für den 35-Jährigen, der nach Abwehr etlicher Breakchancen auf 3:2 stellte.

Nadal im Finale gegen Taylor Fritz

Alcaraz hatte sich in seinen Aufschlagspielen nun nachhaltig eingegroovt und ließ weiterhin kaum etwas anbrennen. Nadal hingegen musste in fast jedem Game kämpfen, glänzte in den entscheidenden Momenten aber insbesondere mit einer schier unmenschlichen Netzabdeckung. Und fand beim Stand von 4:3 genau im richtigen Zeitpunkt sein bestes Tennis - in einem etwas nachlässigeren Aufschlagspiel Alcaraz´ gelang Nadal das Break zum 5:3.

Das sollte sich der 21-fache Grand-Slam-Sieger nicht mehr nehmen lassen, nach etwas mehr als drei Stunden fixierte der 35-Jährige den 6:4, 4:6 und 6:3-Erfolg über Landsmann Alcaraz. Damit hat Rafael Nadal den bislang besten Saisonstart seiner Karriere weiter verbessert - der Spanier ist seit nunmehr 20 Matches ungeschlagen und steht auch beim vierten Turnier der Saison 2022 im Endspiel. Im Finale von Indian Wells geht es am Sonntag gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz, der sich in einem kurzweiligen Match gegen Andrey Rublev durchsetzte.