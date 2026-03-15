ATP Masters Indian Wells: Hat Medvedev gegen Sinner eine Chance?

Im heutigen Finale von Indian Wells kommt es zum Duell zweier Spieler, die sich auf Hartplatz bereits bestens kennen: Jannik Sinner trifft auf Daniil Medvedev. Kann Medvedev aber vielleicht gar die Sensation schaffen?

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 09:38 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev (re.) gegen Jannik Sinner (li.)

Das Head-to-Head zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev umfasst eigentlich zwei voneinander getrennte Kapitel. Auf den ersten Blick scheint die Statistik von 8:7 für Sinner zwar recht ausgeglichen. Dazu muss man allerdings sagen, dass Medvedev nur in den ersten Jahren ihrer Rivalität dominierte. Zwischen 2020 und 2023 gewann der Russe die ersten sechs Begegnungen. Darunter waren auch die zwei Finale in Rotterdam und Miami im Jahr 2023.

Sinners Aufstieg verändert das Duell

Seitdem hat sich die Dynamik komplett verschoben. Mit Sinners rasantem Aufstieg zur Weltspitze kippte auch das Kräfteverhältnis im direkten Duell. Von den folgenden neun Begegnungen gewann der Südtiroler ganze acht. Sein Spiel hat sich in dieser Phase rasant weiterentwickelt. Die einzige Niederlage in dieser Phase kassierte er im Viertelfinale von Wimbledon 2024, als er sichtbar angeschlagen auf den Court ging.

Medvedevs schwierige Phase

Gleichzeitig verlief für Medvedev die jüngere Vergangenheit alles andere als geradlinig. Die Saison 2025 brachte mehrere enttäuschende Ergebnisse, darunter Erstrunden-Niederlagen bei den French Open, in Wimbledon und bei den US Open. Dazu fiel der Russe immer wieder mit emotionalen Ausbrüchen auf dem Platz auf. Sportlich blieb er regelmäßig deutlich hinter den eigenen Ansprüchen sowie den Erwartungen der Öffentlichkeit zurück.

Der Neustart des Russen

In den vergangenen Monaten scheint Medvedev jedoch den Reset-Button gefunden zu haben. Geduldig arbeitete er sich zurück, auch wenn Rückschläge weiterhin dazugehören (etwa das Aus in der vierten Runde der Australian Open 2026 gegen Angstgegner Learner Tien). Im heurigen Jahr stehen bereits zwei Titel zu Buche: Medvedev triumphierte jeweils in Brisbane und Dubai – seine ersten Turniersiege seit Almaty 2025 und den fünf Titeln 2023.

Finale mit Fragezeichen

Die jüngsten direkten Duelle sprechen sicher eindeutig für Sinner. Doch Medvedev bringt genau jene Spielweise mit, die den Italiener immer wieder zu langen zermürbenden Ballwechseln zwingt (und die bei Hitze dafür sorgen könnten, dass Medvedev die Oberhand gewinnt). Wenn der Russe seine defensive Stabilität mit der Geduld der letzten Monate kombiniert, könnte das Finale von Indian Wells jedenfalls deutlich enger werden, als man meinen könnte.

Hier das Einzeltableau der Herren in Indian Wells