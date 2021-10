ATP Masters Indian Wells: Hubert Hurkacz und Reilly Opelka sicher weiter

Hubert Hurkacz ist sicher in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells eingezogen. Auch Lokalmatador Reilly Opelka schaffte den Einzug in die Runde der letzten 32.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.10.2021, 21:57 Uhr

Hubert Hurkacz ist gut ins ATP-Masters-1000-Event gestartet

Die Nummer acht der Sitzliste in Indian Wells, Hubert Hurkacz, legte in seinem Zweitrundenduell mit dem Australier Alexei Popyrin los wie die Feuerwehr, fegte den 22-Jährigen in Durchgang eins mt 6:1 vom Platz. Auch im zweiten Satz sah es zunächst so aus, als hätte der Pole weiterhin alles im Griff.

Mit Break voran ließ Hurkacz gegen Ende des Satzes die Chance liegen, das Spiel mit eigenem Aufschlag zuzumachen. Ohne gravierende Folgen. Im nächsten Game schaffte der 22-Jährige ein weiteres Break, das er schlussendlich auch zum 6:1 und 7:5-Erfolg transportieren konnte.

Opelka schlägt Daniel

Ebenfalls sicher in die Runde der letzten 32 eingezogen ist der US-Amerikaner Reilly Opelka. Der Aufschlaghüne besiegte im ersten Match des Tages am Centre Court den Japaner Taro Daniel in zwei Sätzen. Glückte Opelka im ersten Satz noch ein Break im Finish zum Satzgewinn, so sorgte der 24-Jährige in Durchgang zwei früher für klare Verhältnisse. Mit 7:5 und 6:3 löste Opelka sein Drittrundenticket.