ATP Masters Indian Wells: Isner und Sock schon wieder auf Titelkurs

John Isner und Jack Sock sind souverän in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Dem amerikanischen Du fehlen damit nur noch zwei Siege zur erfolgreichen Titelverteidigung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 07:02 Uhr

© Getty Images John Isner und Jack Sock vor einem Jahr in Indian Wells

Acht Doppel-Titel hat John Isner in seiner bemerkenswerten Karriere bislang gewonnen, zwei der größten an der Seite von Jack Sock: 2018 und im vergangenen Jahr triumphierten die beiden in Indian Wells, Isner legte 2022 in Miami gemeinsam mit Hubert Hurkacz gleich noch einmal nach. 2016 haben Sock und Isner auch in Shanghai gewonnen. Wenn es um Doppel-Erfolge geht, steht Jack Sock allerdings noch einmal auf einem anderen Level: Unter den insgesamt 17 Titeln finden sich zwei Wimbledon-Erfolge (2014 mit Vasek Pospisil und 2018 mit Mike Bryan) sowie jeweils einer bei den US Open und den ATP Finals (letztere ebenfalls mit Bryan).

In Indian Wells steht das Power-Duo Sock und Isner nun schon wieder im Halbfinale. Das 6:2 und 6:4 gegen Simone Bolelli und fabio Fognini fiel komfortable aus, ganz im Gegensatz zur ersten Runde, in der Isner/Sock gegen die regierenden French-Open-Champions Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer erst im Match-Tiebreak gewannen. Dazwischen mussten Kevin Krawietz und Fabrice Martin dran glauben.

Im Halbfinale geht es für Socj und Isner nun gegen Matthew Ebden und Rohan Bopanna, die sich gegen Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov ebenfalls in zwei Sätzen behaupten konnten. In der oberen Tableau-Hälfte müssen die Viertelfinali erst gespielt werden. Die Turnierfavoriten Wesley Koolhof und Neal Skupski sind dabei noch im Rennen um den Titel.

