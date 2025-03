ATP Masters Indian Wells: Komplettiert Grigor Dimitrov sein persönliches Sunshine Double?

Im Vorjahr setzte sich Grigor Dimitrov in Miami gegen Carlos Alcaraz in zwei Sätzen durch. Gelingt dem Bulgaren im Achtelfinale von Indian Wells neuerlich eine Überraschung?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 13:17 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov fordert Carlos Alcaraz

Das Jahr 2025 verlief für Grigor Dimitrov bislang ja eher wie ein Albtraum. Schon bei seinem ersten Turnier in Auckland musste der Bulgare aufgrund einer Leistenverletzung aufgeben, ehe er danach in eine Niederlagenserie schlitterte. Bei den Australian Open, in Doha und zuletzt in Dubai fuhr der 33-Jährige keinen einzigen Matchsieg ein.

Nachdem Dimitrov in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum bereits dritten Mal in dieser Saison aufgeben hatte, stand vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells ein großes Fragezeichen hinter seiner Fitness. Doch in der kalifornischen Wüste lief es für den ehemaligen Weltranglistendritten bislang nach Plan.

Nach seinem Auftakterfolg über Nuno Borges rang Dimitrov in der dritten Runde in einer spektakulären Partie den Franzosen Gael Monfils nieder. Nur, um im Achtelfinale auf Titelverteidiger und Topfavorit Carlos Alcaraz zu treffen. Die Erinnerungen an den Spanier, der sich in Indian Wells nicht erst seit diesem Jahr pudelwohl fühlt, sind für Dimitrov aber durchaus gut.

Denn nach drei Niederlagen zu Beginn der Rivalität konnte Dimitrov zuletzt den Spieß umdrehen und zwei Siege in Folge feiern. 2023 in Shanghai und 2024 in Miami hatte der Weltranglisten-15. jeweils das bessere Ende für sich. Ein Jahr später möchte der Bulgare nun den Hattrick folgen lassen - und damit auch sein ganz persönliches Sunshine Double gegen Alcaraz komplettieren.