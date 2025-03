Indian Wells: De Minaur düpiert Hurkacz, Dimitrov bezwingt Monfils

Alex de Minaur ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells mit einem eindrucksvollen 6:4, 6:0-Sieg über Hubert Hurkacz in das Achtelfinale eingezogen. Auch die drei Lokalmatadore Taylor Fritz, Ben Shelton und Brandon Nakashima gewannen ihre Drittrunden-Matches. Im letzten Spiel des Tages bezwang Grigor Dimitrov Gael Monfils in einem nahezu epischen Duell.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 08:34 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur präsentiert sich in Indian Wells bärenstark

Einen wahrlich beeindruckenden Auftritt legte in der kalifornischen Wüste Alex de Minaur hin, der Hubert Hurkaczs nur vier Games ließ. Beim 6:4, 6:0-Erfolg zeigte sich der Australier von seiner gnadenlosen Seite und verwertet gegen den polnischen Aufschlag-Riesen jeden seiner vier Breakbälle. Das nennt man wohl Effizienz. Im Achtelfinale wird De Minaur auf Francico Cerundolo treffen, der Djokovic-Bezwinger Botic van de Zandschulp mit 6:3 und 6:4 aus dem Turnier nahm.

Mehr Mühe hatte Lokalmatador Taylor Fritz, der sich nach einem langsamen Start gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 4:6, 6:3 und 6:1 durchsetzte. Der an Nummer drei gesetzte Amerikaner, der 2022 in Indian Wells den größten Titel seiner Karriere holte, wird nun auf den formstarken Jack Draper treffen, der seinerseits gegen Jenson Brooksby mit 7:5 und 6:4 die Oberhand behielt.

Neben Taylor Fritz schafften mit Ben Shelton und Brandon Nakashima zwei weitere Lokalmatadore den Einzug in die nächste Runde, wo die beiden jungen US-Amerikaner dann auch aufeinander treffen werden.

Während der 22-jährige Shelton Karen Khachanov mit 6:3, 7:5 besiegte, zog der 23-jährige Nakashima mit einem 6:2, 6:4-Erfolg über den Italiener Matteo Arnaldi in sein erstes Achtelinale beim Harcourt-Event in Kalifornien ein.

Eine große Show gab es dann im letzten Match des Tages zwischen den beiden Veteranen Grigor Dimitrov und Gael Monfils. Der Bulgare setzte sich in einem nahezu epischen Duell gegen den Franzosen mit 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (2) durch.

Beide Akteure hatten im Laufe der drei Stunden, die das Match andauerte, mit physischen Problemen zu kämpfen, lieferten sich jedoch immer wieder atemberaubende Ballwechsel. Dimitrov trifft nun im Achtelfinale auf den Turnier-Favoriten Carlos Alcaraz, der sich bei seinem 6:2, 6:4-Erfolg über Denis Shapovalov keine Blöße gab.

Einzel-Tableau der Herren in Indian Wells