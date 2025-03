Schläger, Belag & Bienenkostüme: Alcaraz in Indian Wells in der Wohlfühlzone

Carlos Alcaraz präsentiert sich beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells bislang in bestechender Form. Dass der Spanier derzeit bei bester Laune ist, liegt jedoch nicht nur an seinen starken spielerischen Leistungen.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 14:04 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz präsentiert sich in Indian Wells in bester Laune

Noch kurz vor Turnierstart war sich Carlos Alcaraz unsicher, was er von den diesjährigen Bedingungen in der kalifornischen Wüste halten soll. Der im Vergleich zu den Vorjahren veränderte Court-Belag bereitete ihm doch einiges an Kopfzerbrechen: "Der Belag ist jetzt etwas schneller, ja. Ehrlich gesagt habe ich die Veränderung nicht ganz verstanden, als ich es gesehen habe", meinte der Spanier noch in der vergangenen Woche. Die dahingehenden Zweifel scheinen sich mittlerweile in Luft aufgelöst zu haben. "Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn der Woche darüber gesprochen habe, aber nachdem ich jetzt ein paar Mal trainiert und ein paar Spiele gespielt habe, kann ich sagen, dass der Platz mehr oder weniger derselbe ist. Es ist ein sehr ähnlicher Platz wie der vorherige, sehr langsam und mit viel Bounce", relativierte der Weltranglisten-Dritte seine vorherige Einschätzung.

Fünf Gramm mehr

Und auch eine andere Umstellung scheint Alcaraz derzeit zu Gute zu kommen. In der Off-Season entschied sich der Spanier nämlich dafür, sein Racket um fünf Gramm schwerer zu machen - eine Veränderung, die sich offenbar langsam aber sicher bezahlt macht. Nach seinem ungefährdeten Drittrunden-Sieg gegen Denis Shapovalov erklärte der Weltranglisten-Dritte, warum er sein Schlägergewicht angepasst hat: "Ich habe nach spezifischen Momenten im Match und nach Schlägen gesucht, durch die ich mein Spiel etwas verbessern konnte. Wenn ich rannte oder bei bestimmten Schlägen. Ich fühlte mich wirklich gut, als ich mit diesen fünf Gramm mehr spielte. Ich spürte den Ball. Er flog. Also fing ich einfach an, damit zu spielen, und ich denke, es war eine großartige Veränderung für mich."

Für zusätzliche gute Laune sorgte beim Spanier am Montag eine Fan-Gruppe, die das Match gegen Shapovalov in schwarz-gelb gestreiften Outfits verfolgte - eine Anspielung auf die legendäre Bienen-Invasion, die sich beim letztjährigen Viertelfinal-Duell zwischen Alcaraz und Alexander Zverev zugetragen hatte. Alcaraz dankte den enthusiastischen Fans dafür, ihn zusätzlich motiviert zu haben. „Es ist lustig, weil es mir sehr geholfen hat“, so der 21-Jährige nach dem Spiel am Montag. „Während des gesamten ersten Satzes habe ich sie angeschaut und gelacht. Und ich sage immer, dass ich gutes Tennis spiele, wenn ich lache und Spaß auf dem Platz habe.“

Sportlich geht es für Carlos Alcaraz in Indian Wells am Mittwoch im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov weiter. Der Bulgare bezwang in einem epischen Match Gael Monfils mit 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (2).

