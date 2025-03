Indian Wells hat 2025 einen neuen Belag aufgelegt

In der kalifornischen Wüste hat man in diesem Jahr einen neuen Partner in Sachen Spielbelag.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 09:25 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

“Laykold” heißt die Firma, die in Indian Wells ab diesem Jahr für den Belag zuständig ist. Damit löst man “Plexipave” ab, das seit mehr als 25 Jahren der Partner des 1000er-Events war.

Was es mit Laykold auf sich hat? Nun, eigener Aussage nach ist man natürlich super und bringt “eine neue Dynamik” in das Turnier.

Spaß beiseite: Laykold ist durchaus bekannt in der Szene, auch bei den US Open ist man seit 2020 für die Courts verantwortlich. Ebenso in Miami, das Masters-Turnier, das nach Indian Wells folgt. Ein Vorteil für die Spielerinnen und Spieler: Über die gesamte Zeit des “Sunshine Doubles” schlägt man damit auf einem einheitlichen Belag auf.

Was es wömöglich zumindest etwas einfacher macht. Denn die sonstigen Bedingungen sind in Indian Wells und Miami doch sehr gegensätzlich. Heiß und trocken in der kalifornischen Wüste, luftfeucht und auf Meeresebene in Miami.

Die Hauptfeldspiele in Indian Wells starten am 5. März.

