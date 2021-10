ATP Masters Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Andy Murray im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Andy Murray. Das Match gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2021, 17:46 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Andy Murray und Alexander Zverev treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird die dritte Begegnung auf der ATP-Tour zwischen Andy Murray und Alexander Zverev werden - die beiden bisherigen hat der Brite für sich entschieden: 2016 bei den Australian Open sehr deutlich, im vergangenen Sommerin in Cincinnati/New York sehr eng. Trotz dieser Bilanz geht Zverev als solider Favorit in die Partie.

Der Deutsche wird aber gewarnt sein: Denn schon der Zweitrundensieg von Murray gegen Carlos Alcaraz kam überraschend. Zverev selbst hatte bim Drei-Satz-Erfolg gegen Jenson Brooksby nur zur Mitte des Matches einen kleinen Durchhänger.

Zverev vs. Murray - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Andy Murray gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells