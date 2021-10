ATP Masters Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Jenson Brooksby im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf den US-Amerikaner Jenson Brooksby. Das Match gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2021, 09:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev eröffnet in Indian Wells gegen Jenson Brooksby

Alexander Zverev befindet sich in grandioser körperlicher Verfassung, das legen die Trainingsbilder aus Indian Wells nahe. Dass die deutsche Nummer eins auch den Ball ganz gut trifft, hat Zverev im Duett mit Jan-Lennard Struff schon am Samstag (Ortszeit) in Indian Wells gezeigt. Da besiegten die beiden das höher eingeschätzte Paar Jamie Murray und Bruno Soares mit 6:4 und 6:4. Im Einzel wird es heute ernst, die Partie gegen Jenson Brooksby ist als dritte nach 20 Uhr MESZ im Stadum 1 angesetzt.

Brooksby ist einer der interessantesten Aufsteiger der Saison 2021, nicht nur aufgrund seiner Erfolge. Der 20-Jährige pflegt einen Spielstil, der deutlich von jenem vieler Zeitgenossen abweicht: mehr Raffinesse als Tempo, gute Platzeinteilung, viele Schnittwechsel. Ob dies für Zverev reicht, darf bezweifelt werden. Der gebürtige Hamburger geht als klarer Favorit in die Partie, strebt nach Madrid und Cincinnati den dritten Masters-1000-Titel des Jahres an.

Zverev vs. Brooksby - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jenson Brooksby gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells