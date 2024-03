ATP Masters Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Tallon Griekspoor treffen in der dritten Runde des AT-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 02:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2024, 18:04 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum vierten Mal auf Tallon Griekspoor

Es wird die vierte Begegnung zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor werden, der Deutsche hat davon zwei gewonnen. Und ist nach seinem überzeugenden Auftakterfolg gegen Christopher O´Connell auch Favorit.

Zverev vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab 02:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

