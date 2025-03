ATP Masters Indian Wells live: Carlos Alcaraz vs. Jack Draper im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Jack Draper treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 23:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 12:25 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Jack Draper

Wer soll Carlos Alcaraz in Indian Wells stoppen? Der Spanier, der in der kalifornischen Wüste zuletzt zweimal in Folge den Titel holte, präsentiert sich beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres auch 2025 wieder in beeindruckender Form. Auf dem Weg ins Halbfinale gab der Weltranglistendritte keinen einzigen Satz ab.

Nächster Prüfstein ist Jack Draper, der trotz einer komplizierten Auslosung ebenfalls ohne Satzverlust in die Vorschlussrunde kam. Unter anderem bezwang der 23-Jährige in Indian Wells bereits Joao Fonseca und Taylor Fritz.

Alcaraz und Draper standen sich 2025 schon einmal gegenüber, im Achtelfinale der Australian Open musste der Brite nach zwei Sätzen aufgeben. Insgesamt liegt der vierfache Grand-Slam-Champion aus Spanien im Head to Head mit 3:1 voran.

Alcaraz vs. Draper - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jack Draper gibt es ab ca. 23:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Indian Wells