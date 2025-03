ATP Masters Indian Wells live: Daniil Medvedev vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Holger Rune treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 21:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 12:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Holger Rune fordert Daniil Medvedev

Nach seinem knappen Viertelfinalerfolg über Arthur Fils bekommt es Daniil Medvedev im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells mit Holger Rune zu tun. Der Russe, der in diesem Jahr bis dato nicht in Topform agierte, würde mit einem Erfolg über den Dänen in der kalifornischen Wüste zum dritten Mal in Folge ins Finale einziehen.

Medvedev und Rune standen sich bislang dreimal gegenüber, zuletzt vor einem Jahr im Viertelfinale von Indian Wells. Damals siegte der US-Open-Sieger von 2021 mit 7:5 und 6:4. Insgesamt liegt Medvedev im direkten Vergleich mit 2:1 voran.

Medvedev vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Holger Rune gibt es ab 21:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Indian Wells