ATP Masters Indian Wells live: Dominic Thiem vs. Adrian Mannarino im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Adrian Mannarino. Das Match gibt es ab 3 Uhr Früh im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 17:29 Uhr

Es wird das Stadium 2 werden, in dem Dominic Thiem und Adrian Mannarino aufeinander treffen. Und die Bilanz spricht eindeutig für Thiem, der acht der neun Partien gegen den Franzosen gewonnen hat.

Die einzige "Niederlage" trug sich allerdings auf Mallorca im Frühsommer 2021 zu: Da verletzte sich Thiem im Match gegen Mannarino so schwerwiegend, dass er beinahe ein ganzes Jahr lang aussetzen musste.

Thiem vs. Mannarino - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Adrian Mannarino gibt es ab 3 Uhr Früh im TV und Livestream bei Sky.

