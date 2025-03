ATP Masters Indian Wells live: Holger Rune vs. Jack Draper im TV, Livestream und Liveticker

Holger Rune und Jack Draper treffen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 22:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.03.2025, 14:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells stehen sich Holger Rune und Jack Draper gegenüber. Die Erfahrung spricht dabei etwas für den Dänen, der zum einen bei seinem Triumph 2022 in Paris Bercy den letzten Schritt bei einem 1000er-Turnier bereits gegangen ist, zum anderen konnte er im Jahr darauf die Endspiele in Monte Carlo und Rom erreichen. Der Brite dagegen steht in der kalifornischen Wüste erstmals im Finale eines Masters-Events.

Auch den direkten Vergleich weiß der 21-jährige Rune auf seiner Seite, der das bislang einzige Aufeinandertreffen mit seinem 23-jährigen Gegner in der letzten Saison im Viertelfinale des Masters-Turniers in Cincinnati glatt in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte. Während der an Nr. 13 gesetzte Draper mit dem Erreichen des Endspiels den erstmaligen Einzug in die Top 10 der Weltrangliste besiegelte, benötigt der auf Position 12 geführte Rune den Turniersieg, um in den erlauchten Kreis zurückzukehren.

Rune vs. Draper - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Holger Rune und Jack Draper gibt es ab ca. 22:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Indian Wells