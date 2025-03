ATP Masters Indian Wells live: Taylor Fritz vs. Alejandro Tabilo

In der dritten Runde des ATP Tour 1000 Turniers in Indian Wells treffen Taylor Fritz und Alejandro Tabilo aufeinander. Das Match gibt es ab 20:10 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 11:09 Uhr

Es wird die vierte Begegnung zwischen Fritz und Tabilo werden. Im direkten Vergleich führt der US-Amerikaner deutlich mit 3:0. Einen Sieg davon konnte er bei der letztjährigen Indian Wells-Ausgabe verbuchen.

Fritz ist als Nummer drei der Welt natürlich in der Favoritenrolle, konnte in letzter Zeit aber nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Dieses Jahr schaffte es der US-Amerikaner noch nicht über ein Viertelfinale hinaus, das soll sich bei dem Masters ändern.

Für Tabilo läuft es allerdings auch nicht wie geplant. Für den Chilenen war der Auftaktsieg in Indian Wells der erste der Saison.

Fritz vs. Tabilo – hier gibt es einen Livestream

