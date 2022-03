ATP Masters Indian Wells: Rafael Nadal schlägt Sebastian Korda nach Mega-Comeback!

Rafael Nadal ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde nur knapp einer Sensation entkommen. Der Spanier schlug Sebastian Korda nach Doppelbreak-Rückstand im dritten Satz mit 6:2, 1:6 und 7:6 (3). Keine Probleme hatte hingegen der Weltranglistenerste Daniil Medvedev.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 01:38 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal gelang ein starkes Comeback

"Houdini-Akt" beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells: Der 21-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal schlug den US-Amerikaner Sebastian Korda in der zweiten Runde des Wüstenklassikers nach Doppelbreak-Rückstand in Satz drei mit 6:2, 1:6 und 7:6 (3) und fuhr in seinem 16. Saisonmatch somit den 16. Sieg ein.

Nach einem souveränen ersten Satz riss bei Nadal komplett der Faden, Korda hingegen steigerte sich kontinuierlich und schlug im dritten Durchgang beim Stand von 5:2 und 5:4 zweimal zum Matchgewinn auf. Der 21-Jährige wurde gegen sein großes Idol jedoch merklich nervös und musste Nadal nach einem abschließenden Tiebreak doch noch zum Sieg gratulieren. Der Spanier trifft in Runde drei nun auf den Briten Dan Evans, der gegen Federico Coria nur zwei Games abgab.

Keine Probleme hatte unterdessen Daniil Medvedev. Der Russe setzte sich in seinem ersten Match als Branchenprimus gegen den tschechischen Qualifikanten Tomas Machac völlig ungefährdet mit 6:3 und 6:2 durch. Er bekommt es nun mit Gael Monfils, der Filip Krajinovic mit 6:3 und 6:4 besiegte, zu tun.

Zudem prolongierte der erst 18-jährige Carlos Alcaraz seinen Erfolgslauf: Der Rio-Champion schlug Mackenzie McDonald mit 6:3 und 6:3 und trifft in der dritten Runde auf Landsmann Roberto Bautista Agut. Der 33-Jährige wehrte gegen J.J.Wolf zwei Matchbälle ab und siegte mit 6:3, 6:7 (3) und 7:6 (5).

