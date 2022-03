ATP Masters Indian Wells: Rafael Nadal weist auch Nick Kyrgios in die Schranken

Rafael Nadal steht nach einem Dreisatzerfolg über Nick Kyrgios im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells. Der Spanier setzte sich in einem sehenswerten Match mit 7:6 (0), 5:7 und 6:4 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 02:04 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal steht in Indian Wells im Halbfinale

Matches zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios bieten den Zuschauern spätestens seit dem emotionalen Zweitrundenduell in Acapulco vor drei Jahren immer das gewisse Etwas - und auch im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells sollten die beiden Protagonisten die Fans nicht enttäuschen.

Kyrgios gelang der bessere Start und nahm Nadal den Aufschlag zum 2:1 ab. Doch just als der Australier auf den Gewinn des ersten Satzes servierte, schlug sein spanischer Kontrahent zurück und stellte auf 5:5. Nach dem ersten kassierten Break im gesamten Turnierverlauf rettete sich Kyrgios zwar in den Tiebreak, in diesem verlor er jedoch völlig die Contenance. Nadal setzte sich mit 7:0 durch, den letzten Punkt musste er aufgrund einer "hörbaren Obszönität" seines Gegners nicht einmal mehr auf dem Platz verbuchen.

Kyrgios findet den Spielwitz wieder

Zu Beginn des zweiten Durchgangs überstand Kyrgios bei eigenem Aufschlag zunächst einige Drucksituationen, gegen Mitte des Satzes fand der Weltranglisten-132. dann wieder zu seiner Bestform zurück. Das siebente Game beschloss Kyrgios mit einem Ass von unten, im ersten Abschnitt war er mit einem ähnlichen Versuch durch die Beine noch gescheitert.

Abermals schien alles auf einen Tiebreak hinauszulaufen, im zwölften Spiel startete Kyrgios jedoch noch einen Angriff. Dieser sollte letztlich auch dank kräftiger Mithilfe seines Kontrahenten von Erfolg gekrönt sein. Nadal gab seinen Aufschlag ab und musste wie schon in seiner Zweitrundenpartie gegen Sebastian Korda in den dritten Satz.

Nadal 2022 weiterhin ungeschlagen

In diesem ließ Kyrgios im zweiten Spiel zwei Breakbälle ungenutzt, danach fand Nadal wieder besser in die Spur. Im siebenten Game schlug sich das auch auf der Anzeigetafel nieder, der 35-Jährige nahm Kyrgios dank eines Doppelfehlers des Australiers den Aufschlag zum 4:3 ab. Diesen Vorsprung ließ sich der 21-fache Grand-Slam-Sieger nicht mehr nehmen: Nach 2:46 Stunden Spielzeit verwertete Nadal seinen ersten Matchball zum 7:6 (0), 5:7 und 6:4-Erfolg.

Nadal feierte in seinem 19. Saisonmatch somit den 19. Sieg und hat nach wie vor die Chance auf seinen vierten Titel in Indian Wells. Im Halbfinale bekommt es der Weltranglistenvierte am Samstag mit Titelverteidiger Cameron Norrie oder Youngster Carlos Alcaraz zu tun.

