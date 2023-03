ATP Masters Indian Wells: Ruud dominiert Schwartzman, Tsitsipas fliegt raus

Casper Ruud, die Nummer zwei des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells, hat in seinem ersten Match gegen Diego Schwartzman keine Probleme gehabt. Ein sichtlich nicht fitter Stefanos Tsitsipas ist dagegen gegen Jordan Thompson ausgeschieden.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 00:41 Uhr

Casper Ruud ist ja eher langsam in das Tennisjahr 2023 gestartet, bei den Australian Open kam das frühe Aus gegen jenson Brooksby. Mit Diego Schwartzman hatte der Norweger nach einem Freilos in Indian Wells aber einen Gegner erwischt, bei dem es zur Zeit ebenfalls noch nicht gut läuft. Ruud gewann jedenfalls sicher mit 6:2 und 6:3 und spielt nun gegen Cristian Garin. Der Chilene hatte sich durch die Qualifikation gekämpft und gewann am Freitag gegen Yoshihito Nishioka glatt mit 6:4 und 6:0.

Nicht mehr dabei ist dagegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche war mit geringen Erwartungen nach Indian Wells gekommen, wirkte vor allem auf der Rückhandseite sehr angreifbar. Dennoch hätte Tsitsipas das Match gegen Jordan Thompson auch gewinnen können. Stattdessen setzte sich aber der Australier mit 7:6 (0), 4:6 und 7:6 (5) durch.

Für eine kleine Überraschung sorgte Emil Ruusuvuori, der sich gegen Roberto Bautista Agut mit 7:6 (5) und 6:2 durchsetzte. Ruusuvuori ist nun der potenzielle nächste Gegner für Alexander Zverev. Der Deutsche muss aber zunächst noch gegen Pedro Cachin aus Argentinien ran.

Gut gestartet ist auch Cameron Norrie, der Champion von 2021 in Indian Wells. Norrie gewann gegen Tun-Lin Wu sicher mit 6:4 und 6:2.

