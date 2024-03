ATP Masters Indian Wells: Shelton fixiert Popcorn-Match mit Sinner

Ben Shelton hat in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen Francisco Cerundolo in drei Sätzen bezwungen. Und trifft nun auf Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 08:21 Uhr

© Getty Images Ben Shelton am Sonntagabend in Indian Wells

Wenn man den Laver Cup als sportliches Ereignis ernst nimmt, dann haben Ben Shelton und Francisco Cerundolo im vergangenen Jahr Historisches geschafft. Die beiden haben nämlich dazu beigetragen, dass Team Welt erstmals in der Geschichte des Kontinentalvergleichs den Sieg holen konnte. Cerundolo war dabei der einzige Nicht-Nordamerikaner, hat sich dennoch prächtig ins Team eingefügt. Prächtig war dann auch das Match der beiden am Sonntagabend in Indian Wells, aus dem Shelton mit 7:6 (5), 3:6 und 7:6 (5) als Sieger hervorging.

Abendspiele in Indian Wells sind grundsätzlich eine komplett andere Angelegenheit als die Patien tagsüber. Das Tennis Paradise kühlt dann auf spätherbstliche Temperaturen ab, Shelton trug diesem Umstand mit einem Longsleeve unter dem Tennis-Shirt Rechnung. Und das hat der US-Amerikaner auch gebraucht - denn die Entscheidung fiel spätnachts im Tiebraeak des dritten Satzes. Und da war es ein Vorhandfehler des Argentiniers, der Shelton das 6:5 und damit den ersten Matchball bescherte. Den wusste der Lokalmatador mit einem starken Aufschlag zu nutzen.

Sinner wartet nun auf Shelton

Im Achtelfinale wartet nun Jannik Sinner. Der Italiener hat 17 Matches en suite gewonnen, Sinners jüngster Coup trug sich am früheren Sonntag zu, als er Jan-Lennard Struff in zwei Sätzen keine Chance ließ. Die letzte Niederlage war eine schmerzhafte, sie ereignete sich im Endspiel der ATP Finals in Turin gegen Novak Djokovic. Seitdem hat sich Jannik Sinner im Davis Cup, bei den Australian Open, in Rotterdam und nun auch in Indian Wells gegen zunächst Thanasi Kokkinakis und eben auch Struff nur von seiner Siegerseite gezeigt.

Sinner und Shelton haben zweimal gegeneinander gespielt, und das innerhalb weniger Wochen im Herbst vergangenen Jahres. In Shanghai konnte sich der Amerikaner knapp durchsetzen, in Wien revanchierte sich Sinner in Runde eins. Allerdings war Shelton da direkt vom Finale aus Tokio eingeflogen.

