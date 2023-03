ATP Masters Indian Wells: Sinner und Alcaraz fixieren Halbfinal-Duell

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind am Donnerstag in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Sinner gewann gegen Titelverteidiger Taylor Fritz, Alcaraz gegen Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2023, 06:20 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner darf sich gegen Carlos Alcaraz durchaus Chancen ausrechnen

Obwohl Sinner gegen Fritz über drei Sätze gehen musste und schließlich mit 6:4, 4:6 und 6:4 gewann, benötigte Alcaraz beim 6:4 und 6:4 gegen Auger-Aliassime beinahe gleich kange wie der Südtiroler für den Halbfinal-Einzug. Exakt zwei Stunden bespielt der Turnierfavorit aus Spanien seinen kanadischen Herausforderderer, Sinner stand gegen Titelverteidiger Fritz 2:17 Stunden auf dem Court. Zeit zur Regeneration werden beide haben: Denn der heutige Freitag ist für die Einzelspieler ein Ruhetag.

Die Halbfinali werden nämlich erst am Samstag ausgetragen. Neben Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben sich auch noch Daniil Medvedev und Frances Tiafoe für die Vorschlussrunde qualifiziert. Während Medvedev gegen den letzten verbliebenen Lokalmatador als klarer Favorit in die Partie geht, ist die Ausgangslage für das Match zwischen Sinner und Alcaraz offener. Nach vier Begegnungen sit die Bilanz der beiden ausgeglichen. Das letzte Treffen im Viertelfinale der US Open 2022 wurde dabei zum Instant Classic. Alcaraz gewann diesen in fünf Sätzen.

Mit dem glatten Erfolg gegen Auger-Aliassime bleibt Carlos Alcaraz in Indian Wells 2023 bislang ohne Satzverlust, Sinner hat gegen Fritz in dieser Hinsicht seine weiße Weste verloren. Für Alcaraz steht in Indian Wells auch die Rückkehr an die Spitze der ATP-Weltrangliste auf dem Spiel. Sollte er den Titel holen, würde Alcaraz Novak Djokovic an der Spitze der Charts ablösen. Gegen Félix Auger-Aliassime hatte Carlos Alcaraz die ersten drei Matches übrigens verloren. Umso wichtiger war ihm nun der Erfolg in Indian Wells.

