ATP Masters Indian Wells: Stan Wawrinka und Holger Rune - Freundschaft sieht anders aus

So schnell werden Stan Wawrinka und Holger Rune wohl keine Freunde mehr. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gerieten die beiden erneut aneinander.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2023, 07:03 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka und Holger Rune gerieten erneut aneinander

Das Drittrundenduell beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells zwischen Stan Wawrinka und Holger Rune war wahrlich nichts für schwache Nerven. Nachdem der dreifache Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz im zweiten Satz bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen hatte, musste er doch noch in einen dritten Durchgang. Nur um diesen auf dramatische Art und Weise mit 7:5 zu gewinnen. Doch damit ist die Geschichte dieser Partie noch nicht zu Ende erzählt.

Denn Wawrinka und Rune gerieten beim Handshake verbal aneinander. "Diesmal hast du mir nichts zu sagen?", konnte sich Rune einen Seitenhieb nicht verkneifen. Die Vorgeschichte: Im Vorjahr hatte Wawrinka dem jungen Dänen in Paris-Bercy nach einer äußerst knappen Niederlage nahelegt, sich auf dem Platz nicht wie "ein Baby" zu verhalten.

In Indian Wells reagierte Wawrinka zunächst etwas verdutzt, erwiderte dann jedoch: "Was willst du denn von mir hören?" Runes Antwort war für die Zuschauer dann nicht mehr zu hören. Klar ist jedoch: Beste Freunde werden Wawrinka und Rune so schnell wohl nicht mehr werden.

Wawrinka über Rune: "Ein großer Champion, aber ..."

Gegenüber der "L'Equipe" legte Wawrinka anschließend nach. "Alles, was ich anfügen kann, ist, dass er ein junger Spieler mit einem enormen Potential und bereits ein großer Champion ist. Aber er handelt sich einen Ruf auf der Tour ein, den er irgendwann bereuen wird", meinte der 37-Jährige. Im Vorjahr war Rune bei den French Open mit Casper Ruud aneinandergeraten.

Unterstützung erhielt der 19-Jährige indes von Bad-Boy Nick Kyrgios. "Hahahaha ja, alles gut, wenn man gewinnt ... typisch. Holger Rune, Ich bin bei dir, Bruder“, schrieb der Australier nach dem Vorfall in den sozialen Netzwerken.

